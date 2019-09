Acidente com van escolar perto de creche deixa 10 crianças feridas no Rio

20/09/2019 | 16:52



Um acidente com uma van escolar deixou dez crianças feridas no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio, na tarde desta sexta-feira, 20. O veículo bateu numa árvore na entrada da creche municipal Galdino Manoel da Silva, na favela do Jamelão.

Segundo as primeiras informações, um menino de 12 anos está em estado grave após ter sofrido fratura no crânio.

As crianças foram levadas para o Hospital Federal do Andaraí, mas seis delas tiveram que ser transferidas para outras unidades para terem tratamentos específicos.

O jovem que sofreu a fratura foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul da cidade. Outros dois, para o Souza Aguiar, no centro; e outro para o Getúlio Vargas, na Penha, zona norte.

O acidente teria envolvido a van, uma perua Kombi e outro automóvel.