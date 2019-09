Carlos Alberto de Nóbrega não quer que sua ex-esposa, Andréa Nóbrega, cite seu nome no reality A Fazenda

20/09/2019 | 16:11



Carlos Alberto de Nóbrega quer evitar possíveis irritações. Segundo informações do colunista Fa Mariano, do programa TV Fama, o apresentador não quer que a ex-esposa, Andréa Nóbrega, cite o seu nome enquanto confinada no reality A Fazenda. Essa vontade, inclusive, teria relação com o programa Mulheres Ricas, do qual Andréa também participou, em 2012. Durante a atração, Andréa expôs algumas das intimidades de Carlos Alberto, dizendo que ele tinha gastos exorbitantes, o que o incomodou bastante na época.

Para não se frustrar novamente, o artista já teria acionado uma equipe de advogados para lidar com a situação. A intenção de Carlos Alberto é que Andréa seja processada caso fale sobre ele ou sobre o relacionamento que eles tiveram.

Como Andréa está confinada, não sabe dessa postura de Carlos Alberto. Ela, inclusive, já falou sobre o ex-marido no programa.