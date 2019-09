Antônia Fontenelle vence mais uma vez nos tribunais

20/09/2019 | 16:10



Foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 20, uma decisão judicial que recusou a ação em que as filhas de Marcos Paulo, Giulia Costa e Mariana Sochaczewski moveram contra Antônia Fontenelle, que foi casada por seis anos com o ator.

De acordo com informações publicadas no blog do Leo Dias, a ex-companheira de Marcos Paulo recebeu cerca de 25 milhões de reais - que vale 50% do valor da herança. O restante da porcentagem foi dividido entre as três filhas que ele teve em vida.

Mas Mariana e Giulia não ficaram satisfeitas com a decisão, questionaram e consideravam que Fontenelle deveria receber apenas 12,5% da herança, mas acabaram perdendo o recurso por decisão unânime. Essa não é a primeira vez que a loira ganha nos tribunais, a primeira foi que as filhas achavam que ela nem merecia essa parte do dinheiro de Marcos Paulo.