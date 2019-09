Cacá vive expectativa de engatar sequência pelo Cruzeiro contra o líder Flamengo

20/09/2019 | 16:02



Com o titular Léo fora de combate por tempo indeterminado após sentir uma lesão na clavícula, intensifica-se a disputa pela vaga no miolo de zaga do Cruzeiro na partida deste sábado contra o Flamengo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos concorrentes será novamente o jovem Cacá.

Cria das categorias de base do clube mineiro, Cacá já atuou na atual edição do Brasileirão em seis partidas - diante de Athletico-PR, Bahia, CSA, Santos, Grêmio e Palmeiras. No jogo deste sábado, de fundamental importância para seu time, que ocupa a 17ª posição, com 18 pontos, e luta para escapar da zona de rebaixamento, ele vive a expectativa de voltar a atuar ao lado do experiente Dedé.

O defensor de apenas 20 anos pode realizar a sua sétima partida na competição, a quinta sob o comando do técnico Rogério Ceni - se contabilizados ainda jogos da Copa do Brasil -, diante do líder e melhor ataque da competição, com 42 gols.

"O ataque deles vem fazendo muitos gols, mas nossa zaga está bem preparada. Vamos para cima. O último jogo (contra o Palmeiras, derrota por 1 a 0 em São Paulo) realmente foi muito ruim, erramos muito. Isso não pode ocorrer novamente. Vamos enfrentar outro ataque forte e é preciso estar muito concentrado", comentou o zagueiro, que disputa vaga com outra revelação do time mineiro: Fabrício Bruno.

No treino da manhã desta sexta-feira, o último antes do confronto contra os cariocas, Rogério Ceni não confirmou a escalação da equipe, mas já sabe que contará com o lateral-esquerdo Dodô e o meia-atacante Marquinhos Gabriel, que, lesionados, não participaram da atividade na Toca da Raposa II.

Na lateral esquerda, outro garoto, Rafael Santos, de 21 anos, disputa vaga com Egídio e pode ter a segunda oportunidade em sequência após ser titular diante do Palmeiras. Na posição de Marquinhos Gabriel, a opção é a volta de Thiago Neves, que vive momento conturbado na relação com o treinador e não vem sendo escalado como titular.

O provável time do Cruzeiro que entrará em campo na partida deste sábado é Fábio; Orejuela, Dedé, Cacá (Fabrício Bruno) e Rafael Santos (Egídio); Henrique, Éderson, Thiago Neves (Marquinhos Gabriel); Pedro Rocha, David (Ezequiel) e Fred.

Outro jogador experiente que deve retornar ao time em breve é Rodriguinho. O meia, que passou por uma cirurgia na região lombar no último mês de julho, já se encontra em fase de transição para o campo e participou da atividade técnica nesta sexta-feira.