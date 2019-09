Onix Plus ou HB20S: veja quem leva a melhor no duelo das novas gerações

Leo Alves



20/09/2019 | 15:48

Os dois líderes do mercado foram renovados nos últimos dias. Quase ao mesmo tempo, Chevrolet e Hyundai apresentaram as novas gerações de Onix e HB20, respectivamente.

E houve até mesmo uma pitada de superstição: os dois carros foram revelados nas mesmas cidades de apresentação das primeiras gerações, já que Porto Alegre (RS), no caso da Chevrolet, e Comandatuba (BA), a escolha da Hyundai, deram sorte para os modelos anteriores.

O Garagem360 esteve nos dois lançamentos e pode conhecer de perto as novidades. Como só havia o modelo três volumes do Onix para teste, este comparativo coloca frente a frente as duas carrocerias sedãs dos carros mais vendidos no Brasil. Ambos foram avaliados nas versões mais completas – também as únicas disponíveis para a imprensa.

Onix Plus ou HB20s: o duelo

É curioso notar como cada marca adotou uma estratégia diferente. Enquanto a Chevrolet apostou em um modelo maior e com uma nova plataforma, a Hyundai optou por melhorar a base atual de seu modelo.

Com isso, o salto do Onix Plus, comparado ao finado Prisma, foi maior que o do HB20S de segunda geração. Nas dimensões, o veículo da marca americana agora tem 4,67 m, 21 cm maior que o rival de origem sul-coreana, que tem 4,26 m de um para-choque ao outro.

A distância entre-eixos também é maior no Onix Plus: 2,60 m contra 2,53 m do Hyundai. Isso explica o melhor espaço para quem viaja no banco de trás do Chevrolet, principalmente os adultos com longas pernas.

Embora maior, o sedã da empresa da gravata perdeu alguns litros no porta-malas. Se antes o (agora) antigo Prisma tinha capacidade de 500 l, no novo carro a litragem caiu para 469 l. Nesse ponto, houve melhora no HB20S, que foi de 450 l para 475 l.

Ao volante

As versões mais completas dos concorrentes apostaram no motor 1.0 turbo de três cilindros acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. O Hyundai é um pouco mais potente, rendendo 120 cv, enquanto que o modelo da Chevrolet tem 116 cv de potência máxima. Ambos são bons de guiar, mas o HB20S oferece uma melhor dirigibilidade, embora o Onix Plus tenha quase empatado nesse quesito, mas o coreano ainda está à frente.

É notável a evolução do Chevrolet, que peca apenas no banco um pouco menos confortável e com encosto interiço. No Hyundai a peça acomoda melhor o corpo e tem encosto de cabeça convencional, o que ajuda a encontrar uma posição ideal de modo mais fácil. Ambos contam com um bom acerto de suspensão e têm bastante estabilidade na estrada, com a carroceria de ambos grudando no asfalto ao fazer curvas mais velozes.

Equipamentos e cabine

A lista de série dos dos sedãs é semelhante, mas cada um tem tecnologias exclusivas. O HB20S tem o aviso de saída de faixa, que funcionou bem durante o teste, além do sistema de frenagem de emergência, que pode parar o carro completamente caso o motorista esteja até 50 km/h. O Onix Plus oferece seis airbags de série em todas as versões, tem carregador wireless, WiFi a bordo, alerta de ponto cego e o recurso que faz balizas de modo autônomo. Além desses itens, há direção elétrica, ar-condicionado digital, central multimídia, controle de cruzeiro, e limitador de velocidade em ambos.

Por serem os modelos mais caros, o acabamento também é caprichado, mesmo utilizando bastante plástico. Há detalhes bicolores no interior dos dois, sendo que o carro da Chevrolet pode ter partes em caramelo ou cinza, de acordo com o gosto do freguês. A Hyundai apostou em tons mais claros para seu sedã, cujo acabamento é em um tom próximo ao branco.

Quem vence?

Embora seja melhor ao volante, o Hyundai HB20S é mais caro (R$ 81.290 contra R$ 76.190) e não conta com seis airbags nem mesmo no modelo mais completo. Por ser mais espaçoso, ter uma melhor relação custo-benefício, e oferecer mais bolsas infláveis, o Onix Plus larga na frente de seu rival nesse primeiro duelo.

Porém, ambos são bons carros e semelhantes até mesmo em desempenho e consumo. Design é algo subjetivo, mas as linhas mais “ousadas” do HB20 causaram mais polêmica do que as do modelo da Chevrolet. Sendo assim, fica a critério de cada um julgar qual é o mais atraente ao olhar.

—

Na galeria, confira os dois lançamentos em detalhes.

