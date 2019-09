Batman completa 80 anos: veja a evolução do Batmóvel

Maria Beatriz Vaccari



20/09/2019 | 15:48

Quem gosta de automóveis e quadrinhos certamente conhece o Batmóvel . O veículo usado pelo homem-morcego é um de seus fiéis aliados na hora de combater o crime em Gotham City. Com o passar dos anos, o carro do personagem da DC Comics passou por transformações e adquiriu novas tecnologias. Para comemorar o Dia do Batman (21/9), que marca o aniversário de 80 anos do herói, o Garagem 360 reuniu alguns dos modelos que já foram usados no cinema e na televisão. Confira:

Foto: Reprodução/Youtube O Batmóvel usado para combater o crime na série "Batman" (1966), que trazia Adam West no papel do homem-morcego e Burt Ward como Robin, era inspirado em um Lincoln Futura e equipado com lança míssil e motor potente Foto: Wikimedia/CyberXRef Dirigido pelo excêntrico Tim Burton, o primeiro filme da trilogia original “Batman” (1989), apresentou um Batmóvel que teve seu design inspirado no Chevrolet Impala Foto W10002 via Visualhunt.com / CC BY-SA Com a opção de se transformar em um “Batmíssil”, o mesmo veículo foi usado pelo homem-morcego (Michael Keaton) em “Batman – O Retorno” (1992) Foto: Reprodução/Youtube Em "Batman Eternamente" (1995), o Batmóvel com motor V8 da Chevrolet ganhou design mais agressivo, com linhas fortes, barbatanas e grandes para-lamas Foto: Reprodução Já em “Batman & Robin” (1997), o homem-morcego, dessa vez interpretado por George Clooney, dirige um veículo cheio de aparatos tecnológicos como ganchos na parte traseira e comandos de voz Foto: Reprodução Usado pelo Batman vivido pelo ator Christian Bale nos três filmes da nova franquia, o parrudo Tumbler deu as caras pela primeira vez em "Batman Begins" (2005) Foto: Reprodução Em “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), vemos que o Tumbler se transforma em uma moto ultramoderna; batziada de Batpod, ela é equipada com pneus enormes, mísseis e metralhadoras Foto: Reprodução O Tumbler e a Batpod, que lembra uma Dodge Tomahawk, são usados pelo super-herói e pela Mulher Gato (Anne Hathaway) em “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012) Foto: Reprodução/YouTube Seguindo um estilo militar, o Batmóvel que estreia no filme “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” (2016) tem design mais arrojado e traz uma metralhadora posicionada na parte central do capô