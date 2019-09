Parque no Ceará inaugura maior tirolesa dupla do Norte e Nordeste

Beatriz Ceschim



20/09/2019 | 15:48

O iPark, a 30km de Fortaleza, no Ceará, abriga a maior tirolesa dupla do Norte e Nordeste. Aberta desde julho, a atração garante ao visitante muita aventura e adrenalina em seus 850 metros de extensão. Com altura de até 35 metros, o equipamento chega a uma velocidade máxima de 80 km/h.

Maior tirolesa dupla do Norte e Nordeste

A nova atração se junta às outras dezenas já oferecidas pelo iPark e distribuídas ao longo de 173 hectares. Dividido em três grandes áreas, o complexo é ideal para quem busca interação com a natureza e lazer ao ar livre, em atividades para todas as idades.

As crianças se divertem com aquaball, arvorismo, high jump, banho de piscina natural e passeios de pônei. Já os adultos se aventuram com wakeboard, caiaque, stand up paddle, tirolesa, bicicleta, paint alvo e muito mais.

Os maiores de 18 anos também poderão conhecer o Big Tonel, o maior tonel de madeira do mundo, registrado no Guinness Book. Ele tem oito metros de altura e capacidade para armazenar 374 mil litros de cachaça. Além de degustar a bebida, os interessados podem realizar um tour que revisita a história da produção do destilado no Ceará.

Os visitantes também poderão aproveitar a gastronomia local. O Restaurante Regional traz pratos tradicionais, como escondidinho de carne de sol, macaxeira frita, carneiro cozido, porco assado e peixes. Outra opção é a Tapiocaria do Zé Leite, que oferece cuscuz de milho e queijo coalho com mel de cana, além da tradicional tapioca.

