MSC Cruzeiros divulga destinos internacionais para a temporada 2020/21

Redação



20/09/2019 | 15:48

A MSC Cruzeiros anunciou os itinerários dos seus cruzeiros internacionais para a temporada 2020/2021. Os viajantes poderão escolher entre diversas opções de roteiros para explorar regiões singulares, desde a beleza natural do das ilhas do Caribe, passando pelas cidades históricas do Mediterrâneo, até os lugares exóticos e modernos dos Emirados Árabes e da Ásia.

A seguir, confira alguns destaques dos itinerários internacionais da temporada 2020/2021 da companhia.

Destinos internacionais da MSC Cruzeiros

Mediterrâneo

Os mares do Mediterrâneo receberão 13 navios da MSC Cruzeiros. O grande destaque será o MSC Virtuosa, que será inaugurado em outubro de 2020 e fará sua temporada inaugural na região. Esse novíssimo navio terá roteiros de sete noites com embarque em Gênova e escalas em Civitavecchia e Palermo, na Itália; Valeta, em Malta; Barcelona, na Espanha; e Marselha, na França.

Outro roteiro cheio de descobertas será a bordo do MSC Grandiosa, que oferecerá ricas experiências, como novos shows do Cirque du Soleil at Sea, uma ampla variedade de opções de restaurantes de especialidades, um MSC Yacht Club aprimorado, além de ser o segundo navio da companhia a apresentar a ZOE, a primeira assistente pessoal virtual de cruzeiros do mundo e atualizações no MSC for Me. Esse transatlântico fará viagens de sete noites com embarques em Gênova e escalas em Nápoles e Messina, na Itália; Valeta, em Malta; Barcelona, na Espanha; e Marselha, na França.

O MSC Seaview passará sua terceira temporada no Mediterrâneo. Com embarques em Barcelona, na Espanha, visitará Ajácio, na França, seguido por Gênova, La Spezia e Civitavecchia, na Itália; Cannes, na França; e Palma de Maiorca, na Espanha. Já o MSC Fantasia, com embarques em Gênova, na Itália, visitará Civitavecchia, Palermo e Cagliari, no país italiano; Palma de Maiorca e Valência, na Espanha; e Marselha, na França.

O Mediterrâneo também será explorado pelos MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Magnifica, MSC Sinfonia e MSC Opera, que oferecerão itinerários pelas Ilhas Gregas e Mar Adriático: desde Dubrovnik medieval, à casa de Porto Real de Game of Thrones, na Croácia, até Mykonos, na Grécia, um reflexo perfeito de paredes brancas, além de Veneza e outros destinos.

Norte da Europa

Quatro navios farão cruzeiros pelas Capitais Bálticas e Fiordes Noruegueses. O MSC Preziosa fará diversos roteiros, como um de sete noites, com embarque em Hamburgo, na Alemanha, e escalas em Le Havre, na França; Southampton, no Reino Unido; Zeebrugge, na Bélgica; e Roterdã, na Holanda, onde fará um pernoite.

Outro destaque será o MSC Splendida que fará diversos itinerários saindo do porto de Kiel, na Alemanha. Entre eles, um roteiro de 10 noites com escalas em belíssimas cidades da Noruega: Alesund, Honningsvag, Tromso, Molde Fjord e Nordfjordeid.

O MSC Meraviglia, o navio para todas as estações, retornará ao Norte da Europa, partindo de Kiel, na Alemanha e levando os hóspedes a uma viagem cultural por Copenhague, na Dinamarca; Helsinque, na Finlândia; São Petersburgo, na Rússia; e Tallinn, na Estônia.

Caribe

Os viajantes que desejam curtir as belezas das ilhas caribenhas poderão escolher entre diversas opções de roteiros oferecidos por cinco navios da MSC Cruzeiros. O MSC Seaside continuará seu reinado no Caribe, navegando em itinerários de sete noites a partir de Miami. Em uma das opções, os viajantes poderão experimentar as batidas rítmicas de Ocho Rios, na Jamaica; o ambiente idílico de George Town, nas Ilhas Cayman; o paraíso mexicano de Cozumel, no México; e, por fim, uma escala na ilha privativa da companhia, a Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Já o MSC Armonia terá dois roteiros de sete noites com embarques em Miami. Um deles fará escalas em Key West, na Flórida; George Town, nas Ilhas Cayman; Ocho Rios, na Jamaica; e uma escala na Ocean Cay MSC Marine Reserve. Outro destaque será o MSC Divina. Esse deslumbrante transatlântico fará viagens de 11 noites pelo Caribe, saindo de Miami rumo a Ocho Rios, na Jamaica; Cartagena, na Colômbia; Colón, no Panamá; Puerto Limón, na Costa Rica; Costa Maya, no México; e Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Com embarque em Fort-de-France, em Martinica, o MSC Splendida, em um de seus três roteiros, visitará uma ilha por dia em cruzeiro de sete noites. A primeira escala será em Pointe-à-Pitre, em Guadalupe; seguindo para Castries, em Santa Lucia; BridgeTown, em Barbados; Porto de Espanha, em Trinidade e Tobago; St. George, Granada; e Kingstown, em São Vicente e Granadinas.

O MSC Meraviglia também fará roteiros de sete noites, com embarques em Miami. Em um deles, o navio fará escalas em Ilha de Roatán, em Honduras; Cidade de Belize, em Belize; Costa Maya, no México; e na Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Estados Unidos e Canadá

O MSC Meraviglia levará os hóspedes para explorarem as regiões nos Estados Unidos e Canadá, com embarques em Nova York. Em um deles, o hóspede viajará por 10 noites para Bar Harbor, nos Estados Unidos; St. Johns, Halifax e Sydney, no Canadá; Portland e Boston, nos Estados Unidos.

Emirados Árabes

As exóticas regiões dos Emirados Árabes receberão os navios MSC Seaview e o MSC Lirica. O primeiro fará um itinerário de sete noites com embarque em Dubai e escalas em Abu Dhabi e Ilha Sir Bani Yas, nos Emirados Árabes; Bahrain; Doha, no Qatar; e, para finalizar, fará um pernoite em Dubai.

Já o MSC Lirica fará um roteiro de sete noites, com embarque em Dubai, e fará escalas em Abu Dhabi e Ilha Sir Bani Yas, nos Emirados Árabes Unidos; Khasab, em Omã; e também terá um pernoite em Dubai.

China e Japão

O MSC Bellissima navegará pelos mares orientais em belos roteiros que levarão os hóspedes a descobrirem as maravilhas e tradições da China, Japão e Coreia do Sul. O itinerário de sete noites terá embarque em Xangai, na China, e seguirá para Kobe, Osaka e Yokohama, no Japão. O transatlântico também fará um itinerário de nove noites com embarque em Tóquio, no Japão, seguindo para Wakajama, onde fará um pernoite, e Hiroshima. Depois irá para Matsuyama, antes de passar pela cidade sul-coreana de Gangjeong, voltando para o Japão, em Yokkaichi.

Os brasileiros que desejam viajar a bordo desses navios já podem fazer as suas reservas. As tarifas estão disponíveis em reais e podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros. A companhia também oferece uma gama de opções de excursões nos destinos, que podem ser adquiridas antecipadamente ou a bordo. As excursões, pacotes de bebidas, pacotes de internet, reservas em restaurantes de especialidades e serviços do MSC Aurea SPA também podem ser comprados antecipadamente com a moeda nacional e parcelado junto com o cruzeiro.

E por falar em navios, confira alguns cruzeiros que vão partir do Brasil na próxima temporada.