PM prende quatro adultos e apreende um menor por furto qualificado em S.Bernardo

20/09/2019 | 14:53



PMs (Policiais Militares) da 2ª Cia do 6º Batalhão de Policiamento Metropolitano, prenderam em flagrante quatro adultos e apreenderam um menor, nesta sexta-feira (20), por furto qualificado, concurso de pessoas e corrupção de menor, em São Bernardo.

Prisão foi realizada após equipe receber informações via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguação de indivíduos em atitude suspeita no interior de veículo Kadett, estacionado pela Rua Julieta. No endereço citado, os agentes localizaram o veículo com uma mulher e o neto em seu interior. Em entrevista foi informado a equipe que o veículo estava sem combustível e que estava aguardando um parente que tinha ido até o posto de combustível mais próximo.

De imediato os agentes se dirigiram até o posto afim de verificar a veracidade da informação, porém um dos frentistas informou que não havia passado ninguém para comprar combustível.

Diante as informações, os policiais retornaram ao local e questionaram novamente a mulher sobre qual o motivo dela estar parada ali. Além disso, realizaram vistoria veicular e localizaram uma quantidade de fios. Indagada novamente, a mesma informou a equipe que três indivíduos estariam no interior de um galpão fechado próximo ao local na pratica de furto. Com a informação os policiais militares com demais equipes adentraram no imóvel onde localizaram os três homens e junto com eles as ferramentas utilizadas para pratica do delito, além de mais fios cortados.

Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 2º DP (Rudge Ramos), onde a ocorrência foi registrada.