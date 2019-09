Katie Holmes é vista com homem misterioso em Milão um mês após o término com Jamie Foxx

20/09/2019 | 14:11



Katie Holmes e Jamie Foxx não estão mais juntos. O término foi noticiado no fim de agosto e, segundo o US Weekly, a decisão partiu da atriz. Nesse meio tempo, a fila andou para o ator, já que diversos rumores de que ele estaria se relacionando com uma modelo 30 anos mais nova que ele surgiram. Porém, parece que Katie também não ficou para trás, já que na última quinta-feira, dia 19, ela foi flagrada com um homem misterioso!

O momento se deu durante a passagem da atriz por Milão, na Itália, ao sair de um evento de moda. De acordo com o site Hollywood Life, ela estava acompanhada do homem e, apesar de estar rodeada de seguranças, foi bastante simpática e até posou para os fotógrafos presentes.

Testemunhas no local relataram que o homem misterioso estava explicitamente na companhia de Katie, mas que os dois evitaram qualquer forma de afeto enquanto eram fotografados. Até o momento, a identidade dele não foi revelada. E aí, será que a fila andou de verdade para a atriz?