Como encontrar a corretora ideal para investir em criptomoedas

20/09/2019 | 14:18

Investir em criptomoedas não precisa ser um processo difícil ou burocrático. Pelo contrário. Quando uma pessoa decide operar com moedas digitais, ela deve procurar por soluções que sejam ágeis, práticas e seguras. Neste sentido, é frequente que os investidores em primeiro estágio – e até os mais experientes – optem por corretoras especializadas, conhecidas como exchanges. Apenas no Brasil, são mais de 30. Por isso, Daniel Coquieri, COO da BitcoinTrade, decidiu dar dicas para você encontrar a melhor entre elas.

Procure por uma exchange que invista em segurança

As exchanges são plataformas nas quais ocorre a troca de moedas virtuais, conectando pessoas que querem comprar com aquelas que querem vender suas criptomoedas. Como lidam com uma quantidade muito alta de dinheiro, é essencial que o investidor investigue a fundo com quais ferramentas de segurança a empresa trabalha. Dê prioridade para as que investem em certificações do setor e ajudam os correntistas a tomar todo cuidado necessário a fim de evitar golpes.

Considere investir em outras moedas, e não apenas em Bitcoin

Existem cerca de 2,5 mil criptomoedas disponíveis no mercado. A principal, de fato, é o Bitcoin, que foi a primeira e ainda tem a maior fatia do setor. Mas existem outras, como Litecoin, Ripple e Ethereum. Ao avaliar com qual corretora você vai investir, considere aquelas que oferecem a possibilidade de operar com mais de uma moeda digital – a variação de preço entre elas pode proporcionar rendimentos interessantes para quem está disposto a entrar nesse mercado.

Opere com uma correta ágil

O mercado de criptomoedas é marcado por constantes mudanças – e elas costumam acontecer de forma acelerada. Ao pesquisar sobre a exchange ideal para seu perfil, opte por aquela que permita operar de forma ágil e acompanhar o trade de maneira descomplicada. Além disso, considere a possibilidade de investir tanto pelo site quanto pelo aplicativo, o que traz rapidez para operar a qualquer hora do dia e lugar em um mercado global que opera 24×7 e com alto nível de volatilidade.

Investigue o CNPJ da empresa e o histórico de seus fundadores

Faça uma pesquisa completa no site da empresa e procure por informações como o CNPJ da exchange e o histórico de seus fundadores. Apesar de o serviço de uma corretora ser inteiramente digital, é importante que ela esteja devidamente cadastrada junto à Receita Federal e forneça informações claras sobre as pessoas responsáveis pelo empreendimento em sua página oficial da internet.

