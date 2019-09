Com votação popular e prêmio de R$ 5 mil, BGS promove concurso para escolher melhor game indie

Da Redação, com assessoria



20/09/2019 | 14:18

Pela primeira vez, a Brasil Game Show promoverá um concurso para eleger pelo voto popular os três melhores jogos da Avenida Indie do evento. Em parceria com o Banco do Brasil, a ação tem como objetivo estimular o desenvolvimento de jogos indies no País. Serão três prêmios no formato de cartas de crédito contempladas da BB Consórcios, nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. A relação com todos os participantes estará disponível no site da BGS. Lá, o público poderá votar das 13h do primeiro dia do evento, 09/10, às 18h do último, 13/10.

O concurso é exclusivo para os estúdios participantes da 12ª edição da BGS e o anúncio dos vencedores será realizado duas horas após o encerramento da votação, às 20h, pela BB Consórcios, no lounge do Banco do Brasil, localizado na Avenida Indie. Os nomes dos premiados serão publicados no site do evento no dia seguinte. As cartas de crédito poderão ser utilizadas após 23 de outubro para a compra de bens como computadores, teclados, headsets, cadeiras.

Os visitantes da BGS poderão conferir jogos indies de gêneros como ação, aventura, terror e corrida de carros, além de games educativos e para pessoas com deficiência. A lista completa de desenvolvedores ainda será revelada, mas já estão confirmados os seguintes nomes: 12 Studios, Ancestral Robot, Behold Studios, Betagames Group, Biotec – Gamer Studios, BloodyMoon, Brother Hood, Dead Inside Studio, Diverte Games, Double Hit Games, Estúdio Dark Phoenyx, Inn Hell, JF Games | R8 Games, Myridian Entertainment, Oktagon Games, Os Reinos de Avalae Birdy Studio, Our Life on Mars INXF, Pink Array/Grashers, Sebrae RN/ Pong – Potiguar Indie Games, Seize Studios, SOFTWARE WA, Studica Solution, The Game | Culture App, The Light of the Darkness Quarto Mundo, The Path of Calydra Acquaclass, Toy Box Lab, United Games, Vortex Games, e Yang Studios.

Além dos estúdios independentes, a Brasil Game Show contará com a participação de players mundiais e de personalidades internacionais da indústria dos games. Também haverá campeonatos de esportes eletrônicos, ambientes cosplay, maratona de desenvolvimento de games, painéis e apresentações de nomes da indústria mundial, máquinas de pinball e arcade liberadas para o público, encontros com celebridades do mundo dos games, homenagens, e muitas estações de jogos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fã de games? Descubra os 50 jogos de videogame mais vendidos de todos os tempos: