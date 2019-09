Em A Fazenda 11, Tati Dias revela briga com Bifão entes de entrar no reality: - Me mandou mensagem me xingando

20/09/2019 | 13:11



A Fazenda 11 mal começou, mas já tem polêmica! Na última quinta-feira, dia 19, Tati Dias resolveu revelar a discussão que teve com Bifão antes delas terem entrado no programa. As duas participaram juntas de De Férias com Ex e se desentenderam depois que saíram do reality. Agora, dentro da competição comandada por Marcos Mion, parece que as brigas do passado não irão ser deixadas de lado.

Tati Dias se tornou a primeira fazendeira da nova temporada do reality e terá que indicar alguém para a roça. Ela estava cogitando em quem votar, quando disse que não iria ser em Bifão, pelo menos por agora, para não parecer que ela estava perseguindo a outra peoa e acabou revelando a briga que as duas tiveram no passado:

- Ela não gostou de uma parada que eu fiz, me bloqueoou do Instagram, me mandou uma mensagem meio me xingando, falou que queria um tempo.

Mas Tati não é a única pensando nesse assunto. Bifão chegou a chorar com medo de ir parar na roça junto com Andréa de Nóbrega, de quem ficou amiga, por conta de uma indicação da antiga amiga.

- Eu não acho errado ela indicar, eu acho errado ela falar coisas que não são verdade. Ela falar que eu me aproximei dela porque ela virou fazendeira, eu nem próxima dela sou. Desde o dia que ela chegou eu converso com ela normal. A mina que fez mal para mim lá fora.

Além das intrigas do passado, Tati também distribuiu as tarefas entre os peões e comentou que está pensando em indicar Aricia para a roça, pois considera a modelo uma participante muito forte. Já Bifão, mesmo com o choro, parece estar aproveitando a estadia na fazenda, pois acabou dormindo abraçadinha com Guilherme Leão, o segurança gato do metrô.