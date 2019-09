Novo visual! Luana Piovani fica mais loira e brinca: Já mandei foto pro boy. Sou dessas

20/09/2019 | 13:11



Luana Piovani é uma nova mulher! A apresentadora decidiu mudar o visual na última quinta-feira, dia 19, e ficou ainda mais loira. Em seu perfil no Instagram, Luana falou um pouquinho sobre esta transformação e ainda contou que ganhou uma oportunidade de ficar mais um pouquinho com o seu namorado, o jogador de basquete israelense Ofek Malfa.

Cabelinho novo, programação também!!! Quem aí sabe sempre olhar a metade do copo cheio? Então, job cancelado, porém isso me deu a possibilidade de ficar mais um dia com o love, escreveu a artista.

Na manhã desta sexta-feira, dia 20, Luana compartilhou uma nova foto do cabelo em seus Stories. Na legenda do clique, ela brincou que aproveitou o carão para mandar a imagem para o namorado - e ainda confessou que está amando essa nova fase.

Estou me amando mais loira. Já mandei foto para o boy de bom dia. Sou dessas... vou perder?

