Tite exalta amadurecimento de Gabriel e 'orgulho' do atacante de defender seleção

20/09/2019 | 12:30



Depois de anunciar nesta sexta-feira a lista de 23 convocados para defender a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Nigéria, respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro, em Cingapura, o técnico Tite justificou a presença de alguns jogadores chamados. E o nome mais comentado pelo treinador foi o do atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, atual artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, e que teve o seu amadurecimento como jogador e o "orgulho" manifestado de defender a equipe nacional exaltados pelo comandante na entrevista coletiva que concedeu na sede da CBF, no Rio.

E Tite destacou o crescimento gradativo do atleta 23 anos, que já vinha tendo o seu desempenho acompanhado de perto pelo técnico desde o início desta temporada. "A campanha neste ano todo o credenciou (para ser convocado)... Estávamos vendo nas categorias de base o quanto o atleta vai crescendo, amadurecendo e se aperfeiçoando. O quanto isso é importante no aspecto maturidade. É o aspecto momento para o Gabriel agora", ressaltou.

O treinador da seleção lembrou do desejo do goleador rubro-negro de defender o Brasil após ser questionado sobre os motivos para desta vez convocar dois jogadores do Flamengo, diferentemente do que fez no mês passado, quando chamou apenas o atacante Bruno Henrique como integrante do atual líder do Campeonato Brasileiro para os amistosos que a seleção fez contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos.

"É desafiador ter bom senso. Eu procuro na minha vida profissional olhar os diferentes lados das situações para que todos possam ganhar. Nesse momento está a seleção, estão clubes e estão atletas. O presidente (flamenguista Rodolfo) Landim nos conhece muito bem, conhece o trabalho e nos acompanha. E sabe o quanto que a gente tem de cuidado quanto isso. Conciliar todos os fatores nesse ganha-ganha não dá, é impossível. Eu vi a manifestação do Gabriel Barbosa de quanto teria de orgulho estar na seleção brasileira. Agora é o período de preparação, agora vai chegar período de Eliminatórias, Copa do Mundo e Copa América. Para formar essa equipe final, tenho que oportunizar", respondeu Tite.

Já ao justificar a presença de Rodrigo Caio na lista de convocados, o técnico ponderou que o defensor está "retomando um padrão altíssimo que teve na seleção brasileira" e por isso voltou a ser chamado. Ele não havia sido incluído no grupo de escolhidos para atuar nos últimos amistosos em solo norte-americano, mas agora marcou presença na lista de zagueiros ao lado de Marquinhos e Thiago Silva, ambos do Paris Saint-Germain, e Éder Militão, do Real Madrid, que também irão para Cingapura encarar senegaleses e nigerianos nestes dois próximos desafios do Brasil.

OUTRAS NOVIDADES - O lateral-esquerdo Renan Lodi, ex-Athletico-PR e hoje no Atlético de Madrid, e o meio-campista gremista Matheus Henrique, no Grêmio, foram outras duas novidades na lista anunciada nesta sexta por Tite, que também descreveu algumas das qualidades destes dois atletas.

"Lodi é um atleta jovem que estamos acompanhando no Atlético de Madrid, tem virtudes técnicas e físicas de grandes atletas. O Matheus está dentro de uma linha que gostamos muito, é um articulador, capacidade de passe muito grande, é móvel", analisou.

O goleiro Santos, do Athletico-PR, outro novo nome convocado por Tite, foi citado de forma mais breve pelo comandante, que elogiou a qualidade do atleta para jogar com a bolas nos pés. Entretanto, indiretamente, ele acabou "justificando" a presença do jogador na lista ao lembrar que o time paranaense alcançou um grande feito ao conquistar o título da Copa do Brasil, garantido na última quarta-feira com uma vitória por 2 a 1 sobre o Inter, no Beira-Rio.

"Quero fazer uma menção ao Athletico e ao Internacional porque sabemos o quanto é difícil chegar numa final de Copa do Brasil, o quanto é difícil ser campeão no Brasil. Fizeram uma grande festa", enalteceu Tite.