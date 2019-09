Mais uma 'coincidência'

Do Diário do Grande ABC



Os negócios de compra e venda de ônibus entre os grupos Baltazar e Suzantur, revelados com exclusividade pelo Diário na terça-feira, não são a única ligação entre as duas companhias – que até bem pouco tempo atrás, ao menos publicamente, eram inimigas viscerais. Reportagem publicada nesta edição mostra que as relações entre ambos são mais amplas, o que inclui o compartilhamento de garagem localizada em Mauá, curiosamente a cidade onde disputa empresarial começou, seis anos atrás. Causa estranheza a razão pela qual os dois lados procuram esconder a aproximação, cada vez mais evidente.

Ao ser questionado sobre o negócio de R$ 5,8 milhões, relativo à compra de 39 ônibus usados da Suzantur, o administrador judicial do grupo Baltazar, Ewerson Dias Moreira, esforçou-se para afastar qualquer elo entre as duas companhias. “Trata-se de coincidência”, declarou ao jornal. Agora, diante de nova justaposição de interesses, explicitada pelo uso da garagem mauaense, preferiu o silêncio. Difícil saber o porquê.

Relações empresariais privadas não deveriam despertar especial atenção da opinião pública, mas determinada particularidade torna a relação Baltazar-Suzantur uma exceção: ambas são concessionárias de serviços públicos e, por isso, a transparência se torna norma de conduta obrigatória. Nenhum passo deve ser dado, ou mantido, na obscuridade. Até porque o resultado de suas ações influencia diretamente no bem-estar da população.

Sabe-se que, nessa seara, a Suzantur possui histórico desabonador. Depois de assumir o sistema público de Mauá, em 2013, primeiro de forma precária e depois definitivamente, concentrando as operações em um dos poucos exemplos de monopólio no setor ainda existentes no Estado, a qualidade do transporte despencou. O mesmo se deu em São Carlos, no Interior paulista, onde a empresa ascendeu de maneira bastante semelhante. De coincidência em coincidência, a conta se avoluma. E sempre acaba sendo empurrada para ser paga pelo lado mais fraco – neste caso, os usuários.