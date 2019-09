KIm Kardashian revela que atrasou o parto da filha em duas horas para pintar as unhas!

20/09/2019 | 11:11



KIm Kardashian se preocupa bastante com a beleza e na hora de dar à luz não foi diferente! A socialite falou sobre o dia do parto da primeira filha, North West, em entrevista ao podcast Foodgod: OFMG, apresentado Jonathan Cheban. Na ocasião, ela decidiu atrasar o horário que iria se encontrar com o médico por conta de uma necessidade um tanto quanto inusitada para essas horas: pintas as unhas! Ela lembrou que tinha acabado de chegar em casa após uma sessão de depilação, quando sentiu contrações e o médico dela disse que era o momento do parto, porém a esposa de Kanye West resolveu dar uma paradinha antes da maternidade:

- Minhas unhas estavam escuras e eu iria ter uma garota. Eu realmente precisava de unhas rosa-claro para o parto.Eu liguei para o médico e disse: Eu preciso ir realmente agora, você pode me dar duas horas?

O médico acabou aceitando a proposta da empresária e ela se encontrou com ele depois de passar na manicure. Atualmente, Kim é mãe de quatro crianças e disse durante a entrevista que não quer ter mais nenhum filho. A Kardashian também postou um vídeo recentemente em que falava com os pequenos e perguntava se eles a amavam.