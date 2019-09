Testamos: ótimo para trabalhar, conjunto de teclado e mouse sem fio Microsoft Comfort Sculpt custa mais de R$ 400

Sérgio Vinícius



20/09/2019 | 10:48

No Brasil, não faz o menor sentido um teclado e um mouse, por melhores que sejam, custarem acima de R$ 400 (somados). E é isso o que uma pessoa vai desembolsar se quiser adquirir o kit de periféricos sem fio Microsoft Comfort Sculpt (L3V00005) – em diversas lojas da web, ele sai por a partir de R$ 430. No site oficial da empresa, pode ser encontrado por R$ 599.

O valor assusta e é legítimo questionar se vale comprar algo que é, em média, 10 vezes mais caro do que a maioria dos concorrentes (com fio) do mercado. A própria Microsoft, aliás, vende um bom conjunto de periféricos wireless já caros por R$ 250 e que fazem um ótimo trabalho dentro da rotina de profissionais e estudantes que passam o dia na frente do computador.

Ao deixar para trás a questão de preço, e ao abrir a caixa com o kit, o que se tem é um teclado muito, muito bom. A começar pela sua pegada ergonômica, ele tem uma estrutura destacável e macia que o eleva na base (parte próxima à barra de espaços) e permite ao usuário apoia o pulso. Aliada a base, o formato elevado ao centro (próximos às letras G e H) e rebaixado na laterais (letras P e Q) facilitam a digitação com o mínimo esforço. Pessoas com problemas de LER agradecem.

Além da excelência ergonômica, o periférico agrada pelas teclas dedicadas. Em sua parte superior, a família F (F1, F2, F3) pode fazer as vezes de acessos especiais. Por exemplo, uma delas leva o usuário à tela inicial do Windows ou do navegador com um simples toque. Outra, permite pesquisar documentos abertos recentemente ou acessar a linha do tempo do desktop. Há também os tradicionais botões de busca, de volume e controle de músicas (play, pause), calculadora. A barra de espaços é dividida em duas e, com comandos simples, a do lado esquerdo vira backspace.

O mouse, por sua vez, é macio e agradável ao toque. Ele tem função (no botão central) que permite transformar o cursor em um elemento que corre para cima, baixo e lados, rolando a página, bastando ao usuário arrastar o periférico. Outra característica que agrada é o botão lateral dedicado ao Windows – um toque e o menu Iniciar abre na tela.

Em resumo, é uma excelente pedida para quem passa o dia na frente do PC (principalmente se ele for Windows), trabalhando, estudando ou o que quer que seja (menos jogando). Desde que, mais uma vez, a pessoa queira torrar uma pequena fortuna em periféricos (ou que tenha algum tipo de LER).

