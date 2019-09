25 anos de Friends: Google coloca easter eggs nas páginas de personagens

Bianca Bellucci



20/09/2019 | 10:48

No próximo domingo (22), a sitcom Friends celebra 25 anos desde que o episódio piloto foi transmitido. Para comemorar a data emblemática, várias ações estão ocorrendo ao redor do mundo, incluindo uma exposição em São Paulo (SP). Quem entrou também na onda foi o Google. Ao acessar as páginas dos personagens da série, o internauta encontrará um easter egg.

Na prática, basta digitar o nome de um dos seis personagens principais no campo de busca. No box de informações aparecerá um ícone especial. Clique nele e confira a brincadeira preparada.

Quem busca por Rachel Green (Jennifer Aniston) encontra o corte de cabelo popularizado pela personagem e que foi batizado de The Rachel. Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) aparece com seu Smelly Cat e Monica Geller (Courteney Cox) com um balde de limpeza.

Já a poltrona de Chandler Bing (Matthew Perry) esconde o pintinho e o ganso que viviam no apartamento. Celebrando a fome insaciável de Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), uma pizza – e a icônica frase: “Joey doesn’t share food”. Por fim, a referência de Ross Geller (David Schwimmer) é ao episódio em que o grupo está carregando um sofá escada acima e ele grita “PIVOT” sempre que devem virar o móvel.

Criada por David Crane e Marta Kauffman, Friends foi ao ar de 1994 até 2004. A série ainda mantém fãs fanáticos ao redor do mundo.

