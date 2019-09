Megan Fox que filho diz mais velho é alvo de piada na escola por usar vestidos: Estou tentando ensiná-lo a ter confiança

20/09/2019 | 10:11



Megan Fox já entrou pra lista de mamães mais incríveis de 2019! O motivo? A atriz encoraja seus filhos a serem eles mesmos, ainda que isso cause alguns julgamentos. Casada com Brian Austin Green, ator de Barrados no Baile, a atriz é mãe de três filhos e durante participação no programa de The Talk, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 19, ela falou sobre o estilo de moda de seu primogênito, Noah, de seis anos de idade.

Segundo Megan, o filho mais velho gosta muito de moda e, vira e mexe, pede para ir à escola com vestidos - o que gera certos problemas por parte de seus colegas de classe.

- Ele desenha, desenha roupas. Ele é muito talentoso, mas ainda tem seis anos. Ele realmente gosta de moda. Ele é quem, às vezes, se veste sozinho e às vezes gosta de usar vestidos e eu o mando para uma escola realmente liberal, tipo hippie. Mas mesmo ali, na Califórnia, ele ainda tem meninos dizendo: Meninos não usam vestidos ou Meninos não usam rosa, revelou.

Ainda assim, Megan tem ensinado Noah a seguir seu próprio instinto na vida.

- Estamos passando por isso agora, onde estou tentando ensiná-lo a ter confiança, não importa o que alguém diga.

E uma prova de que isso está dando certo é que, recentemente, o menino foi de vestido para a escola e não se importou com os xingamentos dos colegas.

- Ele chegou em casa e eu fiquei tipo: Como foi? Algum dos amigos da escola disse algo?. E ele disse: Bom, todos os garotos riram quando eu entrei, mas ele disse: Eu não ligo, eu amo vestidos demais.

Vale dizer que essa não é a primeira vez que o estilo do filho mais velho de Megan gera comentários. Em 2017, o pai do menino, Brian, saiu em sua defesa após a atriz ter compartilhado uma foto de Noah usando um vestido do filme Frozen, da Disney

- Meu filho, ele tem quatro anos. Ouvi falar de algumas pessoas que elas não concordam com ele usando vestidos. Para eles eu digo: eu não ligo. Ele tem quatro anos e se ele quiser usar [vestidos], ele vai usar.

E continuou, dizendo:

- E são vestidos, óculos, chinelos ou o que for. É a vida dele, não são minhas roupas. Eu sinto que aos quatro ou cinco [anos] é um momento em que ele deveria estar se divertindo. Ele não está prejudicando ninguém usando um vestido. Então, se ele quiser usar um vestido, bom para ele.

Megan compartilhou várias fotos de Noah em seu Instagram, onde geralmente o garoto é visto com cabelos longos e às vezes vestindo roupas vistas como femininas. Uma foto do Halloween de 2018, por exemplo, mostrou Megan com Noah, que estava vestido como uma líder de torcida zumbi.