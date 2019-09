20/09/2019 | 10:11



Que fofura! Maria Prata é bem discreta quanto à vida pessoal, no entanto, na última quinta-feira, dia 19, ela surpreendeu os fãs e seguidores ao revelar o barrigão de sua segunda gravidez. No Instagram, a jornalista, que espera a segunda filha com Pedro Bial, posou exibindo o look escolhido para um evento e brincou:

Hoje levei a Dora pra passear, escreveu na legenda.

Além de Dora, os jornalistas já são pais de Laura, primeira filha de Maria. Pedro Bial também é pai de Ana, de seu primeiro casamento com a jornalista Renée Castelo Branco; Theo, da relação com a atriz Giulia Gam e José Pedro, do relacionamento com a diretora editorial Isabel Diegues.