Taxas de juros rondam estabilidade após caírem cerca de 30 pontos em uma semana

20/09/2019 | 09:50



Os juros futuros operam ao redor da estabilidade n manhã desta sexta-feira, 20, em sintonia com o dólar, após terem recuado com força nos últimos dias em meio, principalmente, à percepção de mais cortes da Selic, podendo levar a taxa para abaixo de 5% ainda este ano. A agenda fraca do dia limita as oscilações hoje, mas se encontram em níveis bem mais baixos do que da última sexta-feira (13).

A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021, por exemplo, que fechou na última sexta-feira em 5,35%, às 9h31 desta manhã estava em 5,01%, na mínima - e na quinta-feira, 19, chegou a ficar abaixo de 5% no intraday. Já o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,15%, na mínima de 6,19% no ajuste da véspera e de 6,47% há uma semana. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,77%, de 6,81% no ajuste anterior e 7,04% na sexta-feira da semana passada.