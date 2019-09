20/09/2019 | 08:39



O novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta quinta-feira, 19, diz que a economia britânica crescerá 3% menos nos próximos três anos em um cenário de Brexit sem acordo com a União Europeia. A Europa crescerá 0,6% menos. A OCDE também voltou a reduzir suas perspectivas de crescimento da economia mundial. De acordo com estimativa da organização, a economia global se desacelerará até crescer apenas 2,9%, neste ano, e 3%, em 2020. "As perspectivas globais são cada vez mais frágeis e incertas", adverte o relatório da OCDE. "O crescimento é pálido e o comércio global está se contraindo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.