Com reforços, Kleina aproveita semana livre para fazer ajustes na Ponte

19/09/2019 | 19:55



Pela segunda vez em três semanas desde a sua contratação, Gilson Kleina tem oito dias livres de preparação entre um jogo e outro da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos, o time de Campinas figura em posição intermediária na tabela de classificação.

Após intertemporada em Bragança Paulista, o treinador, sem vencer há três rodadas, tem novo tempo livre de treinamento até enfrentar o Paraná, na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR) pela 24ª rodada.

O comandante, mesmo com menos de um mês de casa, já se vê pressionado em fazer o time paulista produzir mais em campo no returno. O rendimento do time, sobretudo nos três últimos compromissos, foi altamente questionado por torcida e imprensa.

Gilson Kleina conta com dois reforços garantidos. Oficializados como reforços na última semana, o volante Lucas Mineiro e o meio-campista Renato Cajá ficam à disposição - o segundo ainda aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para viajar.

Reintegrado ao elenco depois de confusão no Instagram, Dadá retornou de suspensão e já participou da primeira atividade com os companheiros no CT do Jardim Eulina. A presença do atacante na lista de relacionados, entretanto, ainda é incerta.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Guilherme Guedes e o atacante Tiago Marques estão em transição física. A dupla não joga há mais de um mês e luta contra o tempo para estar disponível frente o Paraná.