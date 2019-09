Em A Fazenda 11, Andréa Nóbrega fala sobre fim de relacionamento com Carlos Alberto: Todas as portas se fecharam

19/09/2019 | 18:11



A Fazenda 11 começou na última terça-feira, dia 17, e os peões já começaram a dar algumas declarações sobre a sua vida aqui de fora! Um desses casos foi quando Andréa Nobrega se abriu com Thayse Teixeira e Bifão sobre o fim de seu relacionamento com Carlos Alberto de Nóbrega, pai de seus dois filhos.

A peoa comentou que assim que romperam, seu mundo desandou:

- Depois da separação, todas as portas se fecharam, inacreditável.

Andréa ainda revelou que sua imagem na mídia ficou muito prejudicada porque ela foi proibida de falar sobre o assunto:

- As pessoas pensavam, nossa, ela não fala, que mulher chata, ela fica naquela bolha de vidro. Eu não falava porque não deixavam eu falar.

Quatro anos depois, surgiu uma oportunidade para participar de um reality chamado Mulheres Ricas, onde ela comentou que seus seguidores e telespectadores puderam ver quem ela realmente era. Apesar da aparição, a empresária só topou com uma condição: não expor a vida dos seus gêmeos, Maria Fernanda e João Victor.

Já na tarde dessa quinta-feira, dia 19, a atriz revelou um episódio engraçado e bem inusitado que viveu por uma foto. Segundo a mesma, em dinâmica na casa, ela já agarrou Justin Bieber para sua filha conseguir tirar uma foto!

- Chega um menino, de moletom e capuz, quando eu olhei, era ele. Dei um passo, agarrei e chamei: Maria Fernanda. O que a gente não faz pelos filhos, brincou.

Quem também revelou aos amigos Diego Grossi, Drika Marinho e Hariany Almeida algo que muitos aqui fora gostariam de saber foi Tati Dias. A peoa contou porque ela e Bifão pararam de se falar depois do De Férias com o Ex que participaram juntas:

- A gente saiu do reality de boa, ai fora a gente brigou. Ela não gostou de uma parada que eu fiz, me bloqueou no Instagram, me mandou uma mensagem me xingando e falou que queria um tempo. Aí entrou as duas agora aqui.