Tom Welling voltará a viver Superman em crossover da DC

19/09/2019 | 18:11



O ator Tom Welling vai voltar a viver seu papel mais icônico: o Superman. Ele viveu Clark Kent de 2001 a 2011 em Smallville: As Aventuras do Superboy, e, agora, estará no papel do herói mais famoso do mundo no próximo crossover do Arrowverse.

Ao Deadline, o produtor de Arrow, uma das séries que participarão do crossover de séries da DC, como Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman a Raio Negro, revelou:

Por oito anos, Arrow se manteve nos ombros de Smallville. Resumindo, não existiria Arrow nem Arrowverse sem Smallville. Então quando começamos a falar sobre Crise nas Terras Infinitas, nossa primeira, segunda e terceira prioridades eram conseguir Tom para reprisar seu papel icônico como Clark Kent.

Tyler Hoechlin e Brandon Routh também viverão o Homem de Aço no crossover, e cada um dos três atores deve representar um período na linha do tempo do herói, deixando Tom com a responsabilidade de mostrar o que aconteceu com o personagem de Smallville 10 anos após o final da trama original.

Serão cinco episódios que vão unir todas as séries, com a exibição do primeiro em dezembro de 2019.