19/09/2019 | 17:32



A passagem de uma frente fria mudará as condições de tempo na no Grande ABC a partir dessa sexta-feira (20). O dia ainda será de bastante variação de nebulosidade e altas temperaturas, mas há chances de pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Mínima prevista de 18ºC e máxima de 30ºC. A partir de sábado a circulação de ventos de sul provocará aumento de nebulosidade e queda acentuada nas temperaturas.