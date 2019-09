Jennifer Aniston precisou perder 13 quilos antes de estrelar Friends!

19/09/2019 | 17:11



Dia de festa para os fãs de Friends! A série está comemorando 25 anos de sua estreia na televisão, e graças à data especial, muitas informações novas tem surgido sobre os bastidores do programa, que é um dos mais bem sucedidos de todos os tempos.

No livro Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era, o autor Saul Austerlitz falou um pouco sobre a vida de Jennifer Aniston antes de entrar na série interpretando Rachel Green, de acordo com a revista People. A atriz foi obrigada a perder 13 quilos, se quisesse ser famosa.

Ela teve que perder 13 quilos se quisesse continuar em Hollywood. Los Angeles era um lugar difícil para ser atriz - era um lugar difícil para ser mulher - e o agente de Jennifer Aniston era relutantemente nivelador com ela.

A atriz teria, inclusive, recebido uma proposta para uma audição, em que precisaria usar um body. Segundo o autor, ela teria brincado com seu agente:

- Isso vai estragar tudo para mim!

O autor ainda reiterou que Aniston nunca foi gorda, mas que os padrões de beleza nos anos 1990 exigiam mulheres extremamente magras:

Aniston não era gorda - todos podiam ver o quanto ela era bonita - mas como o programa com o qual ela um dia se tornaria completamente associada fez questão de notar, a câmera acrescenta alguns quilos.

Ela é linda de todos os jeitos, né?

Erro de gravação

Friends tem vários momentos icônicos, e um deles é a clássica participação de Brad Pitt no episódio Aquele com o Rumor, da oitava temporada. Na época, o ator namorava Jennifer Aniston, e na sitcom interpretou um homem que odiava a personagem da atriz, Rachel Green, na época da escola.

Durante uma sessão de Ad Astra: Rumo às Estrelas, novo filme do ator, Brad contou que durante as gravações de sua participação especial, acabou cometendo um erro:

- Sim, eu estraguei completamente a minha primeira fala, e tivemos que voltar.

Brad também ficou impressionado ao descobrir que a série está completando 25 anos. Parece que Friends é bem mais recente, né?