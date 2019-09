Heróis em ação

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



20/09/2019 | 07:00



Pequenas peças parecem não fazer volume. Agora, 2 milhões delas juntas fazem um efeito e tanto. Foi com esta ‘união’ que se formou a maior exposição de Lego do mundo, a The Art of The Brick: DC Super Heroes, que abre hoje, às 9h, na Oca, em São Paulo. Criada pelo artista Nathan Sawaya, a mostra, com mais de 120 obras de arte, faz parte da celebração do aniversário de 80 anos de Batman.

A exposição, que ficará aberta até novembro, terá área de 2.282 metros quadrados para comportar as peças originais feitas por Sawaya, incluindo um Batmóvel em tamanho real (5,5 metros) e construído a partir de meio milhão de peças. O artista também capturou em escala real alguns dos mais emblemáticos super-heróis da DC, entre eles Flash, Super-Homem, Mulher Maravilha, ao lado dos supervilões como o Coringa e Arlequina.

“Estou extremamente empolgado em trazer a nova exposição de super-heróis para o Brasil durante a celebração global do 80º aniversário do Batman. Esta coleção de arte se concentra em heróis e vilões, e as esculturas neste show são uma interpretação criativa das emoções que esses temas podem evocar. Quando The Art of The Brick fez uma turnê pelo Brasil há alguns anos (2017), a resposta e o entusiasmo do público foram esmagadores. Estou ansioso para estar em São Paulo e ver como esta turnê será recebida”, diz Sawaya.

Ele lembra que sua paixão pelas pecinhas de montar e super-heróis começou cedo. “Quando criança, passava as manhãs de sábado sentado no chão brincando com Lego e assistindo aos desenhos animados da DC Super Friends. Eu imaginava que as pessoas na minha cidade teriam superpoderes e poderiam derrotar qualquer inimigo do mal – o que geralmente significava as bonecas da minha irmã. Então, essa nova coleção de obras de arte é um sonho que se tornou realidade para mim. É uma honra reimaginar esses personagens seminais e histórias de uma maneira nova, através do meu meio de escolha”, completa.

O Brasil será o primeiro País a receber a exposição após a temporada na Europa – onde foi visitada por mais de meio milhão de pessoas em Madri, Londres e Paris. A novidade daqui é um aplicativo exclusivo da exposição, que transformará o smartphone dos visitantes em um audioguia, por onde poderão se aprofundar na história e particularidades de cada obra.



The Art of The Brick – DC Super Heroes – Exposição. Na Oca – Museu da Cidade de São Paulo / Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, São Paulo. Até 30 de novembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 20h e, de sábado e domingo, das 9h às 19h. Ingressos: R$ 40 (R$ 20 meia), à venda em www.livepass.com.br.