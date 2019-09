Meghan Markle estaria nervosa ao voltar de sua licença-maternidade

19/09/2019 | 16:11



Como você conferiu, Meghan Markle voltou da licença-maternidade no início de junho, quando colaborou com a instituição de caridade Smart Works para a criação de uma coleção de roupas. A mamãe de primeira viagem, no entanto, parece não ter ficado muito animada ao deixar o filho, Archie, em casa.

Uma fonte revelou ao site Us Weekly que Meghan estava muito nervosa para voltar aos compromissos reais:

- Meghan tem sentimentos conflitantes sobre voltar ao trabalho. Ela ama a maternidade e estava nervosa sobre deixar Archie.

Apesar disso, a fonte também ressalta que a Duquesa de Sussex está contente em voltar ao trabalho, principalmente na moda.

- Meghan sempre amou moda, e como uma verdadeira feminista, empoderar outras mulheres é algo que ela valoriza.

E até a Rainha Elizabeth II está apoiando a volta da ex-atriz ao trabalho! A fonte também revelou quem estaria cuidando de Archie enquanto Meghan está trabalhando: a mãe da atriz, Doria Ragland! Fofo, né?

E por falar na instituição de caridade Smart Works, a jornalista do The Sun, Emily Andrews, revelou que Meghan e príncipe Harry estariam na Itália para acompanhar o casamento de Misha Nonoo, amiga de Meghan e com quem ela colaborou na linha de roupas. Archie, no entanto, não estaria com os pais - acredita-se que o pequeno ficou em casa descansando, já que na próxima segunda-feira, dia 23, a família irá embarcar para a África.

Além de Meghan e Harry, outras celebridades que podem estar presentes no casamento de Misha com Michael Hess, que acontecerá neste fim de semana, são Ivanka Trump, as princesas Eugenie e Beatrice e a modelo Karlie Kloss. Legal, né?