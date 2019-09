Confira as novidades da Netflix para o mês de outubro!

19/09/2019 | 16:11



E aí, você já fez maratona de todas as novidades da Netflix para o mês de setembro? Ainda não? Pois pode se preparar: as séries novas de outubro estão ainda melhores! No Mês das Crianças, o público vai poder curtir as atualizações de seriados queridos como Riverdale, Arrow, Vikings, Suits... além, claro, de todos os filmes incríveis que entrarão na plataforma. Vamos conferir tudo?

SÉRIES

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas: Temporada 5 (04 de outubro de 2019)

A família Shelby enfrenta os prejuízos causados pela Crise de 29, e Tommy encara rivais fascistas e a rebeldia dos parentes mais jovens.

Big Mouth: Temporada 3 (04 de outubro de 2019)

Cartões ridículos. Clichês idiotas. E muita, muita pressão. Para Andrew, Nick, Jessi e os amigos, o Dia dos Namorados é um pesadelo.

Criando Dion (04 de outubro de 2019)

Uma viúva tem de criar um filho com superpoderes, esconder os dons do garoto e ainda desvendar as origens das misteriosas habilidades.

Riverdale: Temporada 3 (09 de outubro de 2019)

Na esteira de uma acirrada guerra política, Riverdale continua dividida e Archie se prepara para a batalha de sua vida.

Ritmo + Flow (09 de outubro de 2019)

Rappers se juntam a cantores numa competição que elegerá a próxima geração de estrelas.

El Camino: A Breaking Bad Film (11 de outubro de 2019)

Em fuga, Jesse Pinkman precisa acertar as contas com o passado se quiser construir algum tipo de futuro. De Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad.

Eu Vi: Temporada 2 (11 de outubro de 2019)

Pessoas comuns se reúnem com amigos e família para contar casos aterrorizantes do passado, retratados em reconstituições assustadoras.

Insatiable: Temporada 2 (11 de outubro de 2019)

Com mais concursos de beleza pela frente, Patty e Bob encaram a própria culpa e problemas pessoais à medida que novas vítimas vão surgindo.

Arrow: Temporada 7 (16 de outubro de 2019)

Após a surpreendente revelação de Oliver, um velho inimigo reaparece acompanhado de um notório trio de assassinos.

Cara x Cara (18 de outubro de 2019)

George decide fazer um tratamento inovador para se tornar uma pessoa melhor. Ele só não esperava ser substituído por uma versão nova de si mesmo.

Toon: Temporadas 1 e 2 (18 de outubro de 2019)

Um compositor de jingles recluso e esquisitão é forçado a enfrentar o mundo do showbiz quando um vídeo viraliza e o torna famoso da noite para o dia.

Baby: Temporada 2 (18 de outubro de 2019)

Cansadas da família e dos colegas da escola, duas garotas mergulham na vida dupla entre o bairro nobre de Roma onde moram e o submundo da cidade.

Magos da Decoração (18 de outubro de 2019)

Designers de interiores transformam espaços sem graça em locais cheios de charme na disputa por um grande contrato com um famoso hotel de Londres.

A Casa das Flores: Temporada 2 (18 de outubro de 2019)

A família De La Mora enfrenta uma perda, tenta recuperar negócios vendidos, trama vinganças e se envolve em desastres amorosos.

Suits: Temporada 9 (23 de outubro de 2019)

A nova supervisão irrita a equipe do escritório, e cada sócio tem contas a acertar. Mike Ross volta para confrontar Harvey, seu antigo mentor.

Daybreak (24 de outubro de 2019)

Em busca da namorada desaparecida após um desastre nuclear, Josh, de 17 anos, enfrenta zumbis, gangues e muito mais em um nada admirável mundo novo.

Irmandade (25 de outubro de 2019)

Uma advogada honesta é forçada pela polícia a virar informante e a trabalhar contra o irmão, o líder preso de uma facção criminosa.

O Método Kominsky: Temporada 2 (25 de outubro de 2019)

O professor de teatro Sandy Kominsky e seu melhor amigo Norman Newlander enfrentam as alegrias e tristezas do envelhecimento com muito bom humor.

Monzón (25 de outubro de 2019)

Cheia de suspense, a série gira em torno do campeão de boxe argentino Carlos Monzón e das investigações sobre a violenta morte de sua ex-mulher.

Mandou Bem - França (25 de outubro de 2019)

Na França, amadores com gosto pelo desastre tentam preparar maravilhas comestíveis. Apresentação do comediante Artus e da chef Noémie Honiat.

Grite, você está sendo filmado (25 de outubro de 2019)

Com câmeras escondidas e pegadinhas de arrepiar, cada episódio vai transformar dois desavisados nos astros de seu próprio filme de terror.?

Mandou Bem - Espanha (25 de outubro de 2019)

Mandou Bem vai à Espanha, onde iniciantes tentam evitar um fiasco na cozinha. Com a cantora Pepa Cherro, a "Terremoto de Alcorcón", e o chef Christian Escribá.

The Flash: Temporada 5 (25 de outubro de 2019)

As coisas não estão fáceis para Barry e Iris. Além de criar uma filha bem peculiar, eles precisam achar a solução para uma falha na linha do tempo.

Reese Entrevista: Temporada 1 (29 de outubro de 2019)

Em uma jornada pelos Estados Unidos, Reese Witherspoon entrevista mulheres incríveis que transformaram sonho em realidade.

Vikings: Temporada 5: Vol.2 (31 de outubro de 2019)

Batalhas, traições e fé colocada à prova. Na luta de irmão contra irmão pelo poder no mundo viking, tudo pode acontecer.

O próximo convidado com David Letterman e Shak Rukh Khan (Em breve)

David Letterman entrevista o mega-astro de Bollywood Shah Rukh Khan.

FILMES

Gravidade (01 de outubro de 2019)

Após um acidente, um astronauta e uma engenheira biomédica ficam isolados no espaço sem comunicação com a Terra. Filme vencedor de 7 Oscars, com Sandra Bullock.

Invocação do Mal (01 de outubro de 2019)

Neste filme baseado em fatos reais, dois investigadores paranormais são contratados para investigar fenômenos que assombram a casa de uma família.

The Island (01 de outubro de 2019)

Ao fazer uma importante descoberta sobre o governo, um coronel precisa decidir entre revelar o que sabe ou pôr sua vida em risco.

93 Dias (01 de outubro de 2019)

Um homem passa mal no aeroporto de Lagos, na Nigéria. É o começo da corrida contra o tempo para evitar a epidemia mais mortal de todas.

Família do Bagulho (01 de outubro de 2019

Um traficante pé de chinelo aceita levar um carregamento do México para os Estados Unidos e forma uma família falsa para dar conta da empreitada.

La Vingança (01 de outubro de 2019)

Após pegar a namorada na cama com um argentino, Caco parte com um amigo para Buenos Aires. O objetivo: ficar com o maior número possível de mulheres.

Chappie (02 de outubro de 2019)

Em uma sociedade futurista em que uma polícia robótica tem mão de ferro contra o crime, um droide adquire o poder da inteligência artificial.

Campo do Medo (04 de outubro de 2019)

Para ajudar um menino, dois irmãos entram num matagal. Só não sabem que pode ser um caminho sem volta. Baseado na obra de Stephen King e Joe Hill.

Animais Fantásticos e Onde Habitam (04 de outubro de 2019)

1926. Em uma viagem para Nova York, o excêntrico magizoologista Newt Scamander descobre uma trama sinistra que ameaça toda a comunidade bruxa.

Fratura (11 de outubro de 2019)

Sua esposa e a filha desapareceram em um pronto-socorro. Convencido de que o hospital está escondendo algo, ele não vai desistir de procurá-las.

Floresta de Sangue (11 de outubro de 2019)

Inspirado num caso real, o filme acompanha a trajetória de um líder carismático que guiou seus seguidores por um caminho de violência e assassinatos.

De volta para o futuro II (11 de outubro de 2019)

Marty e Doc estão juntos de novo nesta sequência do sucesso de 1985 como a dupla que agora viaja para 2015 para resolver alguns problemas da família McFly.

De volta para o futuro III (11 de outubro de 2019)

A última parte da trilogia traz Marty desenterrando o fiel DeLorean em uma mina e procurando por Doc no velho oeste em 1885.

Gladiador (11 de outubro de 2019)

Um general romano é indicado ao trono após a morte do imperador, mas acaba condenado à morte pelo ambicioso filho do falecido monarca. Com Russell Crowe.

Madrugada dos Mortos (11 de outubro de 2019)

Uma praga assola os EUA, que acaba dominado por milhões de zumbis canibais. Um pequeno grupo de sobreviventes se refugia em um shopping center.

Shrek (11 de outubro de 2019)

Com a missão de resgatar uma bela princesa das garras de um dragão, um adorável ogro se une a um espirituoso burro.

Oblivion (111 de outubro de 2019)

Numa Terra pós-apocalíptica, o comandante Jack Harper é surpreendido por uma nave desconhecida que pode ser a resposta para as suas perguntas. Com Tom Cruise.

Os Miseráveis (11 de outubro de 2019)

A versão musical do romance épico de Victor Hugo sobre amor e sacrifício, apresentada nos palcos pela primeira vez em 1985, finalmente chega ao cinema. Com Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe e grande elenco..

Amor e Tulipas (15 de outubro de 2019)

Na Holanda do século 17, a mulher de um rico comerciante e o pintor que vai retratá-la se apaixonam. Mas o futuro a dois é uma aposta arriscada.

A Lavanderia (18 de outubro de 2019)

Uma viúva (Meryl Streep) investiga fraudes em seguros e descobre dois advogados (Gary Oldman e Antonio Banderas) que dão golpes financeiros globais.

Eli (18 de outubro de 2019)

Com uma doença rara, Eli, um garoto de 11 anos, é internado numa clínica isolada. No tratamento, ele descobre que o lugar é assombrado ? e sem saída.

Cópias - De Volta à Vida (19 de outubro de 2019)

Depois de perder a família em um trágico acidente, um neurocientista tenta trazê-los de volta em um experimento de clonagem que gera polêmica e caos.

Meu Nome é Dolemite (25 de outubro de 2019)

Sem oportunidades em Hollywood, Rudy Ray Moore investe em seus muitos talentos para criar o sucesso do blaxploitation Dolemite. Com Eddie Murphy.

Cascavel (25 de outubro de 2019)

Depois de fazer um pacto com o diabo por engano, uma mãe precisa matar um estranho antes do pôr do sol para salvar a vida da filha.

Contato Visceral (Em breve)

Depois de encontrar um celular perdido em uma briga, o barman Will começa a receber mensagens sinistras. É o começo de um interminável pesadelo.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Nikki Glaser: Bangin? (01 de outubro de 2019)

Sem papas na língua, Nikki Glaser sobe ao palco de stand-up para falar sobre as expectativas femininas na hora do sexo e outras intimidades.

Realidade Não Documentada (02 de outubro de 2019)

Oito famílias sem documentos revelam como é viver à margem, entre a ameaça da deportação dos EUA e da violência em seus países de origem.

Rotten: Temporada 2 (04 de outubro de 2019)

Descubra o que está por trás do açúcar e do chocolate, o custo real do abacate e da água engarrafada e o mundo novo do vinho e da maconha comestível.

Deon Cole: Cole Hearted (08 de outubro de 2019)

Seguro de que a comédia é a última forma bruta de expressão, Deon Cole explica a hora certa de agradecer a Jesus e o pior momento para se resignar.

Fantasmas de Sugar Land (16 de outubro de 2019)

Chocados com a adesão do amigo Mark ao Estado Islâmico, um grupo de muçulmanos do Texas discute seu destino e as razões que o levaram ao extremismo.

Jenny Slate: Stage Fright (22 de outubro de 2019)

Em seu especial de stand-up com toques de documentário, Jenny Slate fala sobre corações partidos, abandono e fantasmas.

Café, Almoço e Jantar (23 de outubro de 2019)

O chef David Chang recebe convidados famosos para explorar a culinária e a cultura de cidades pelo mundo afora.

Dança dos Pássaros (23 de outubro de 2019)

Conheça o ritual de acasalamento de alguns dos pássaros mais bonitos do mundo, com direito a danças exuberantes e um show de plumas de cair o queixo.

Ela Luta Sumô (28 de outubro de 2019)

Banida dos campeonatos, a campeã japonesa de sumô Hiyori é forçada a se aposentar aos 21. Agora, ela encara uma jornada que mudará o rumo do esporte.

Arsenio Hall: Smart & Classy (29 de outubro de 2019)

O comediante, ator e apresentador de talk-show Arsenio Hall sobe ao palco para arrancar risadas da plateia.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Carmen Sandiego: Temporada 2 (01 de outubro de 2019)

O jogo está mais pesado que nunca para Carmen, Ivy e Zack, com novos vilões à solta e o cerco se fechando.

A princesa encantada (01 de outubro de 2019)

Baseado no conto clássico "Lago dos Cisnes", esta fascinante animação conta a história da princesa Odette, uma garota meiga que é transformada em um gracioso cisne por um feiticeiro.

Super Monstros em Ação: Temporada 3 (04 de outubro de 2019)

Os Super Monstros aprendem lições e fazem amigos enquanto exploram o mundo ao redor na busca por diversão.

As Lendas: Mestres dos Mitos (05 de outubro de 2019)

Criaturas mitológicas ganham vida, e a tarefa de salvar o mundo cabe agora a Leo, Teodora, Don Andrés e Alebrije, os caçadores supersecretos de monstros.

O Pequeno Poderoso Bheem: O Festival das Luzes (18 de outubro de 2019)

A animação muda e cheia de humor acompanha o mega forte, corajoso e inteligente bebê Bheem nas suas aventuras em um vilarejo da Índia.

Spirit - Cavalgando Livre: Pequenas Grandes Aventuras Coleção 2 (18 de outubro de 2019)

Em uma cidadezinha com jeito de Velho Oeste, a garota Lucky cria um forte laço com o cavalo selvagem Spirit e vive aventuras com duas amigas.

Greenhouse Academy: Temporada 3 (25 de outubro de 2019)

Os gêmeos Hayley e Alex entram em um colégio interno de elite e lá encontram rivalidade, romance e um mistério relacionado à morte recente de sua mãe.

ANIME

Seis Punhos (03 de outubro de 2019)

Três órfãos criados por um mestre de artes marciais mergulham em um mistério envolvendo poderes demoníacos, cartéis do tráfico, rituais e sacrifícios.

Ultramarine Magmell (10 de outubro de 2019)

Décadas depois do surgimento repentino de um novo continente, um jovem ajuda aventureiros na exploração desse perigoso e desconhecido mundo.

KENGAN ASHURA (31 de outubro de 2019)

Ohma Tokita ingressa em um mundo secreto onde as disputas de negócios são resolvidas em combates entre gladiadores. Esqueça o dinheiro. Ele só quer lutar e vencer.