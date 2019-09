PF apreende 17 quilos de cocaína dentro de embalagens de café em Cumbica

19/09/2019 | 16:02



A Polícia Federal (PF) apreendeu 17 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/Cumbica) dentro de embalagens de café em grãos. Um investigado foi preso na madrugada desta quinta-feira, 19.

Policiais federais fiscalizavam as bagagens despachadas por passageiros de voos internacionais e, por meio das imagens do aparelho de raio X, desconfiaram do conteúdo de uma mala pertencente a um brasileiro de 48 anos de idade, que tinha como destino final Beirute, no Líbano.

Os policiais diligenciaram junto ao controle migratório, localizaram e detiveram o suspeito para que os acompanhasse na revista aos seus pertences.

Na delegacia, a mala do passageiro foi aberta, momento em que foram encontrados, pelos peritos federais, pacotes de café em grãos contendo cocaína em pó cujo volume somou 17 quilos.

O suspeito, que não quis prestar informações aos policiais, foi preso por tráfico internacional de drogas. Ele será conduzido ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça.