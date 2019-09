Com Marta e Formiga, Pia Sundhage chama seleção feminina para amistosos da Europa

19/09/2019 | 15:55



Com as presenças de Marta e Formiga, duas das principais e mais experientes jogadoras do País, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista das 23 jogadoras convocadas para dois amistosos da seleção brasileira feminina na Europa em outubro. No dia 5, a rival será a Inglaterra, no estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra. Três dias depois encarará a Polônia em Kielce, na Polônia.

Esta foi a segunda convocação de Pia Sundhage desde a sua contratação no início de agosto. Neste mês, ela estreou em um torneio amistoso realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Nele, o Brasil goleou a Argentina por 5 a 0, na semifinal, e empatou sem gols na decisão contra o Chile, perdendo o título na disputa por pênaltis.

Entre as convocadas, cinco novidades em relação à primeira lista anunciada pela treinadora sueca: a goleira Letícia, do Corinthians; as defensoras Daiane, do Tacón (Espanha), Poliana, do São José, e Giovanna, do Avaldsnes (Noruega); e a meia Maria, da Juventus (Itália). "Eu quero que as jogadoras realmente sintam que precisam se esforçar para estar na seleção nacional", disse a sueca, em entrevista coletiva após a convocação.

Quem também pode ser considerada uma novidade para Pia Sundhage é a craque Marta, que ainda não jogou sob o comando da sueca. A atacante foi convocada para os jogos em São Paulo, mas teve de ser cortada pouco antes da apresentação por causa de uma lesão muscular sofrida em um jogo do Orlando Pride, seu time nos Estados Unidos.

Segundo a treinadora, a camisa 10 foi chamada com a expectativa de que ela contribua com a sua experiência. "Esperamos que Marta seja uma jogadora chave tanto dentro como fora do campo. Será uma oportunidade de ver como ela desempenha nesta equipe", completou.

NOVA AUXILIAR - A sueca Lilie Persson, de 53 anos, será a nova auxiliar-técnica de Pia Sundhage na seleção feminina. Visando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, elas voltam a formar a parceria de sucesso que levou a Suécia à conquista da medalha de prata no Rio-2016. Desta vez, estarão à frente da equipe do Brasil, contando ainda com Beatriz Vaz como assistente.

Lilie tem uma trajetória longa e de grande destaque no desenvolvimento do futebol feminino. Estava há 14 anos trabalhando na Federação Sueca de Futebol, onde desempenhou diversas funções ligadas às seleções nacionais. Antes de convidada pela CBF, estava atuando como coordenadora-técnica de futebol feminino de base.

"Lilie é a pessoa ideal para integrar a comissão técnica da seleção brasileira feminina. Há anos trabalhamos juntas e a conheço muito bem. É uma técnica muito inteligente, tem grande conhecimento de futebol e experiência no cenário internacional. Ela irá agregar muito", destacou Pia Sundhage.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras - Aline Reis (Tenerife-ESP), Bárbara (Avaí) e Letícia (Corinthians);

Defensoras - Bruna Benites (Internacional), Daiane (Tacón-ESP), Erika (Corinthians), Giovanna (Avaldsnes-NOR), Kathellen (Bordeaux-FRA), Mônica (CFF Madrid-ESP), Poliana (São José) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas - Aline Milene (Ferroviária), Formiga (Paris Saint-Germain), Luana (KSPO Women-COR), Maria (Juventus-ITA) e Thaisa (Tacón-ESP);

Atacantes - Andressa Alves (Roma-ITA), Bia Zaneratto (Incheon-COR), Chú (Changchun Dazhong-CHN), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA) e Victória (Corinthians).