Andamos: Novo Hyundai HB20 melhora dirigibilidade e evolui com o novo motor turbo

Leo Alves



19/09/2019 | 15:48

Apresentado nesta semana, o novo Hyundai HB20 já foi testado pela equipe do Garagem360. Foi possível andar por 90 km, no sul da Bahia, a bordo das versões hatch e sedã do modelo, o que foi suficiente para conhecer melhor o comportamento da nova geração, assim como o motor 1.0 turbo de 120 cv.

Novo Hyundai HB20: evolução

Dirigibilidade sempre foi um dos pontos fortes do compacto da Hyundai. E a segunda encarnação do modelo segue sendo bom de guiar, embora tenha melhorado em alguns pontos. A suspensão é firme sem abrir mão do conforto, e mantém o carro estável a 120 km/h. O sedã, porém, tem acerto levemente macio, mas nada que comprometa a experiência ao volante.

Por falar em volante, o novo agora tem três raios e tem melhor pegada. A versão avaliada foi a mais completa, então a peça também tinha acabamento premium em couro. Outra mudança no sistema de direção é que a assistência agora é elétrica, em vez da hidráulica. Com isso, o carro está mais leve para manobras, embora tenha ficado um pouco anestesiada e menos direta ao motorista.

O espaço interno teve uma leve melhora. Quem vai atrás do motorista agora tem mais espaço para as pernas, graças aos 3 cm a mais de entre-eixos. No sedã, quem tiver mais de 1,85 m, raspa a cabeça no teto, por conta de seu desenho.

Novo motor e segurança

A primeira geração até tinha um motor 1.0 turbo, que nada tem a ver com o da nova geração. Agora o propulsor turbinado rende 120 cv e tem injeção direta de combustível. Os 17,5 kgfm de torque são disponibilizados a partir das 1.500 rpm, o que faz que a resposta seja praticamente imediata. Ele embala fácil e deixa o veículo bastante ágil. Durante a viagem com o sedã, o consumo de combustível foi de 13,1 km/l com gasolina na estrada, uma boa marca.

Outra mudança bem-vinda foi o reforço de segurança do modelo. Segundo a Hyundai, há mais aços de alta-resistência na construção, além de mais equipamentos de segurança. Apenas a versão mais completa tem o aviso de mudança de faixa, que funciona mesmo se a marcação da via não estiver muito visível, e o sistema de frenagem de emergência, que pode parar o carro completamente até 50 km/h.

Novo ciclo

Embora o visual tenha divido opiniões, o novo HB20 evoluiu em muitos aspectos, como na dirigibilidade, no acabamento interno e nas opções de equipamentos. Resta saber como o mercado vai receber o modelo, que terá como desafio encarar um Onix completamente reformulado e com uma agressiva política de preços.

