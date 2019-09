Área de Star Wars, na Disney World, permite montar seu próprio droide

Paulo Basso Jr.



19/09/2019 | 15:48

Quem vai à área de Star Wars, na Disney World, em Orlando, tem a oportunidade de montar seu próprio droide. A experiência está disponível na loja Droid Depot, no parque Hollywood Studios.

Como montar seu robô na área de Star Wars

Por US$ 99, você tem acesso a uma esteira na qual passam pequenos pedaços coloridos dos droides. A partir daí, dá para selecionar as peças e criar uma unidade personalizada. Dois modelos podem ser usados como base: os BB, com corpo arredondado e cabeça, como BB-8, da atual trilogia de Star Wars, e os clássicos da série R, que têm até braços, que se assemelham a R2-D2.

Após escolher as peças, basta ir para uma mesa e montá-las. Há instrutores na loja, para ajudar. E os robozinhos, depois de prontos, são interativos. Quem quiser também pode comprá-los prontos.

