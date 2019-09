Universal lança novo show de luzes do Harry Potter; veja atrações do bruxinho em Orlando

Beatriz Ceschim



19/09/2019 | 15:48

O Universal Orlando Resort, em Orlando, nos Estados Unidos, lançou um novo novo show de luzes, chamado “Dark Arts at Hogwarts Castle”. A projeção preencherá o Castelo de Hogwarts com todos os tipos de seres ruins do mundo de Harry Potter. Ela ocorrerá em noites selecionadas até 15 de novembro – as datas podem ser consultadas no site do complexo.

Novo show de luzes no Universal Orlando

Divulgação Projeção com aranhas no Castelo de Hogwarts, no Universal Orlando Resort

Os visitantes podem ficar cara a cara com os Comensais da Morte – seguidores devotos de Lord Voldemort, conhecidos por sua lealdade e pela prática das Artes das Trevas – enquanto estão em Hogsmeade. Enquanto isso, os Dementadores, a Aragogue, Trasgos Montanheses, Testrálios e outras criaturas encobrem o castelo para o novo show de luzes.

A “Dark Arts at Hogwarts Castle” é a terceira experiência de projeção criada para o The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Em períodos selecionados ao longo do ano, os visitantes também podem conferir a “Nighttime Lights at Hogwarts Castle” e “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”.

Atrações do universo Harry Potter em Orlando