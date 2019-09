Semasa participa do Dia Mundial da Limpeza com ação no lago do Pedroso

Do Dgabc.com.br



19/09/2019 | 15:10



Uma limpeza simbólica do lago do Parque Natural Municipal do Pedroso vai marcar a participação do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), no próximo sábado (21), no Dia Mundial da Limpeza. Com um barco, agentes ambientais da autarquia vão recolher resíduos descartados no lago da área verde. A atividade começa às 9h.



“Neste dia a gente vai melhorar a relação do cidadão com o meio ambiente ao promover uma ação que vai repercutir para toda a comunidade. A gente quer trazer as pessoas para este evento para que elas tenham a consciência sobre a questão do lixo na nossa cidade e nos nossos parques”, afirma o superintendente do Semasa, Almir Cicote, destacando que a atividade é mais uma ação de Educação Ambiental promovida em Santo André pela autarquia.



Movimento que começou em 2008 na Estônia e já está em mais de 150 países, o Dia Mundial da Limpeza reúne voluntários que, durante 24 horas, se mobilizam simultaneamente para limpar cidades, praias, represas, praças e parques.



O objetivo é conscientizar a população sobre os problemas que o descarte irregular de resíduos causa ao meio ambiente. De acordo com os organizadores do evento, a ação deste ano já pode ser considerada a maior realizada no Brasil, com mais de 700 cidades confirmadas.



Em Santo André, a mobilização para este grande mutirão de limpeza está sendo realizada pelas organizações Instituto Lixo Zero Brasil - Santo André e Reciclando Sonhos.



Além da limpeza do lago, que será realizada com o apoio do Semasa, os voluntários pretendem recolher os resíduos de toda área do Parque do Pedroso. Nacionalmente, os organizadores são as entidades LimpaBrasil e Teoria Verde.



Rotina de limpeza - Em Santo André, são diversas as ações rotineiras de combate ao descarte irregular, incluindo programas como o Moeda Verde, que atua em núcleos habitacionais trocando recicláveis por hortifrútis, e cursos de Educação Ambiental voltados para toda a população. Pontos de descarte irregular são monitorados pelo Semasa, que atua constantemente para reduzir o número de locais deste tipo na cidade.



Na região do ABC, Santo André é a única cidade que possui um Aterro Sanitário próprio. Gerenciado pelo Semasa, ele é um dos mais bem avaliados da Grande São Paulo, segundo a Cetesb. Além disso, a cidade tem coleta seletiva porta a porta desde 2000, e o material reciclável é reaproveitado por duas cooperativas de reciclagem, que empregam cerca de 150 pessoas.