São Caetano avança em projeto de obras para combate a enchentes

Do Dgabc.com.br



19/09/2019 | 14:56



O Projeto de Desenvolvimento e Saneamento Ambiental de São Caetano passou, nesta terça-feira (17), pela aprovação da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia. Essa é mais uma etapa para a obtenção de financiamentos com recursos de organismos internacionais de desenvolvimento com a garantia da União.

Dessa maneira, a Prefeitura poderá solicitar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) no valor de US$ 50 milhões, tendo cerca de 80% do valor destinado a obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário. As ações vão beneficiar, sobretudo, bairros que historicamente sofrem com enchentes, como o Fundação, Prosperidade e São José, entre outros.

“Concretizamos uma grande linha de financiamento para obras estruturantes que trarão melhora na qualidade de vida da população”, explica o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “Executaremos importantes projetos nas áreas de saneamento ambiental, drenagem e mobilidade urbana, seguindo os passos de grandes e desenvolvidos municípios”.

De acordo com o secretário da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa, “é um recurso muito importante, em condições atrativas, para melhorar ainda mais o desenvolvimento e a qualidade de vida no município”.

Esta é uma ferramenta utilizada por diversas cidades brasileiras para obtenção de recursos destinados a grandes obras de infraestrutura. Apenas municípios com boa gestão financeira conseguem liberação junto a organismos internacionais. Tal fato foi possibilitado pela gestão eficiente da Prefeitura de São Caetano.

COMBATE ÀS ENCHENTES

Os recursos advindos deste financiamento serão destinados, em sua grande maioria, a obras de macrodrenagem realizadas pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). Em paralelo, a autarquia trabalha diariamente na prevenção das enchentes, investindo na manutenção contínua, preventiva e corretiva em todas as redes de águas pluviais do município. Dentro deste contexto, destacam os serviços de diagnóstico, limpeza, desobstrução e remoção de sedimentos no sistema de drenagem urbana, contemplando todas as bocas de lobo da cidade.

De 2015 até o momento, São Caetano do Sul investiu cerca de R$ 14.700.000,00 em intervenções na área de drenagem urbana.

O superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano, diz que a cidade trabalha constantemente no sentido de minimizar os impactos das enchentes em todo o município. “Com a proximidade do período das fortes chuvas, intensificamos os trabalhos preventivos, principalmente nas áreas de risco”, afirma Toscano.

Além disso, São Caetano do Sul possui quatro Estações Elevatórias de Bombeamento de Águas Pluviais, localizadas ao longo da Avenida Guido Aliberti, que auxiliam no período de fortes chuvas. Outra importante ação realizada pela Autarquia neste sentido é a solicitação da limpeza das margens do piscinão (também na Avenida Guido Aliberti) junto ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão estadual responsável por esse tipo de serviço.