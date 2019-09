Pituca não treina de novo e continua como dúvida do Santos para jogo de sábado

19/09/2019 | 14:30



O volante Diego Pituca, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, não treinou nesta quinta-feira no CT Rei Pelé e permaneceu como dúvida do Santos para o jogo que o time fará neste sábado, às 21 horas, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista ficou fora de uma atividade no gramado pelo terceiro dia consecutivo, depois de ter se lesionado em um treinamento na última segunda-feira, quando o elenco se reapresentou ao técnico Jorge Sampaoli depois da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, sofrida no sábado, no Maracanã, onde a equipe alvinegra fechou a sua campanha na metade inicial da competição nacional.

Assim como ocorreu na terça-feira e na quarta, Pituca ficou apenas na parte interna do CT santista realizando fisioterapia. Ele não enfrentou os flamenguistas por estar suspenso e, caso não reúna condições de atuar no sábado, deverá ser substituído mais uma vez por Alison. E, mesmo que se recupere e seja relacionado, a tendência é a de que fique como opção de banco, pois ficou por três dias consecutivos sem treinar e teria apenas esta sexta-feira para trabalhar no gramado antes da partida diante dos gremistas.

Ainda sem saber se poderá contar com Pituca, Sampaoli deverá promover o retorno do meia Evandro, que ficou fora das duas últimas partidas do Santos devido a uma lesão

na coxa esquerda. O jogador treinou normalmente nesta quinta-feira.

Já o zagueiro Gustavo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo no final de semana, terá de cumprir suspensão e é desfalque certo para o confronto deste sábado.

Desta forma, uma provável escalação da equipe para o duelo na Vila Belmiro é a seguinte: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar (Luan Peres) e Jorge; Alison (Diego Pituca), Evandro e Carlos Sánchez (Felipe Jonatan); Marinho (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.

O treinamento desta quinta-feira pela manhã no CT Rei Pelé foi fechado e só teve os seus minutos iniciais, na parte do aquecimento dos atletas, liberado para a presença dos jornalistas. O time alvinegro ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 37 pontos, a cinco do líder do Flamengo. O Palmeiras é o segundo colocado, com 39.