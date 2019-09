Angelina Jolie comenta sobre Malévola 2 e revela encanto pelo Brasil: É como um conto de fadas

19/09/2019 | 14:11



Como já mostramos aqui, Angelina Jolie já está super preparada para a estreia do longa Malévola: Dona do Mal. Agora, a atriz deu uma entrevista ao jornal O Globo contando um pouco sobre o filme, trabalhos voluntários, e inclusive, não economizou elogios para falar também sobre o Brasil!

Com o espírito alegre e gentil, Jolie respondeu às perguntas com muita leveza ao jornal. Quando recebeu o feedback que ela nasceu para interpretar o papel da vilã, a artista foi bem sincera:

- Foi tão divertido voltar ao set. Considero um trabalho fácil porque amo a personagem.

Nesta continuação, o filme se passa dois anos após a princesa Aurora, interpretada por Ellie Fanning, acordar do sono da morte, com um beijo de amor:

- Foi realmente incrível nos reencontramos em fases diferentes da vida, acrescentou Ellie.

- O que acho bonito na sequência é que no centro da discussão está o direito de Aurora defender o que quer: um casamento, formar uma família própria com o príncipe que ela ama. Esse filme é sobre abraçar sua verdadeira natureza. Espero que encoraje as pessoas a aceitarem quem são. Elas podem ser suaves, guerreiras, selvagens... Não importa, contanto que seja real, contou Angelina.

A atriz, que é muito engajada com trabalhos voluntários, se emocionou ao lembrar da realidade que encontra nesses lugares, e como é uma ação gratificante:

- Tenho sorte de passar um período com essas pessoas, que sobrevivem com tanta graça e cuidam dos filhos apesar dos obstáculos inacreditáveis pelo caminho. Sinto-me honrada de levar um pouco de sorriso para as crianças.

E continua:

- Precisamos ter uma razão para viver. Estamos aqui, de alguma forma, nessa condição humana, juntos, para explorar nossas diferenças. Descobrir em que pontos somos semelhantes para nos unirmos; desafiar uns aos outros. Mas é necessário ser quem somos. Não há tempo nessa vida para fingir.

Agora, quando questionada sobre estar vivendo um conto de fadas no tapete vermelho e todas as roupas de grife, a mãe de seis filhos foi bem sincera e deu uma resposta bem interessante:

- Claro que é uma parte interessante do meu ofício, mas o red carpet nunca foi meu objetivo. Para mim, o Brasil é como um conto de fadas. Sei que existem muitos desafios e dificuldades, mas que país extraordinário! Que gente interessante! Que história incrível, com aquela natureza linda. É um sonho.

Com essa bagagem de viagens e conhecimento, Angelina Jolie quer mais que todos seus filhos, e até possíveis netos, tenham essa mesma oportunidade:

- Espero que todos sejam capazes de entender o quão preciosa é a diversidade.