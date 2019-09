Bruna Marquezine explica cabelão em vídeo fofo com Giovanna Ewbank

19/09/2019 | 14:11



Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank participaram de um vídeo fofíssimo publicado nesta quinta-feira, dia 19. As duas competiram em um quiz sobre animais no canal de Gioh no YouTube. O porque desse tema? Porque a cada resposta certa, as duas ganhavam um filhotinho de cachorro para mimar. Tem prêmio melhor do que esse?

No final, Bruna ficou com cinco filhotinhos de cães, enquanto Gioh ficou sem nenhum, já que teve que dar alguns de seus cachorrinhos para Bruna por ter errado certas perguntas. Apesar de toda a fofura, o vídeo também traz uma mensagem importante: todos os filhotes que apareceram na brincadeira estavam para adoção.

No começo da disputa, a atriz ainda explicou o motivo de estar com esse cabelão nos últimos tempos.

- É para um trabalho. Obviamente não é para mim, é para uma personagem, contou Bruna.