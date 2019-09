Gretchen faz desabafo sobre relacionamento abusivo: - Eu vivia numa cela de ouro

19/09/2019 | 13:11



Gretchen participou do programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quinta-feira, dia 19, e fez um desabafo sobre o relacionamento abusivo que viveu. A cantora deu detalhes da rotina obsessiva com o ex-companheiro, que não deixava que ela fosse sozinha para a faculdade.

- Até para a faculdade ele mandava os seguranças irem comigo, ficavam na porta da faculdade me esperando. Eu não podia nem entrar e nem sair da faculdade sozinha. Eu realmente vivia numa cela de ouro. Eu tinha tudo, mas não podia sair de casa.

Gretchen também confessou que teve que fugir - literalmente - da relação, já que também vivia em uma situação de violência doméstica.

- Para eu terminar esse relacionamento, eu tive que fugir. Fugir literalmente de casa. E acabava gerando a violência doméstica. Para ele poder se satisfazer, ele precisava que eu voltasse pedindo Olha, tá bom, eu vou aceitar. Um relacionamento obsessivo normalmente gera isso.

Triste, não é? Mas Gretchen também deu altas risadas ao reencontrar Paula, sua antiga companheira no quarteto As Melindrosas, e ao dançar o seu sucesso Conga La Conga com Fátima Bernardes. Bem legal, hein?