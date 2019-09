Emmy Internacional tm Marjorie Estiano, Porta dos Fundos e mais brasileiros em lista de indicados

19/09/2019 | 13:11



O Brasil está muito bem representado no Emmy Internacional 2019! Nesta quinta-feira, dia 19, os finalistas da premiação foram indicados. São 44 indicados de 21 países divididos em 11 categorias. Os vencedores serão revelados no dia 25 de novembro, quando acontece a cerimônia de entrega dos troféus em Nova York, nos Estados Unidos.

Marjorie Estiano foi indicada na categoria de Melhor Atriz por Sob Pressão, série da TV Globo e produzida pela O2 Filmes. A atriz concorre ao prêmio com atrizes da Hungria, Índia e Reino Unido. Raphael Logam também está representando o Brasil na categoria de Melhor Ator, pela atuação na série Impuros, da Fox.

Além de Sob Pressão, a TV Globo ainda teve indicação em outras duas categorias. Se Eu Fechar os Olhos Agora concorre ao prêmio de Melhor Minissérie ou Filme para TV, enquanto A Primeira Pedra, do Futura, concorre ao prêmio de Melhor Documentário.

Há ainda indicações na categoria Programa de Arte com Ópera Aberta - Os pescadores de pérolas, da HBO, o Especial de Natal Porta dos Fundos, na categoria Comédia. 1 Contra Todos, da Fox, concorrendo ao prêmio de Série Dramática e Hack The City, do National Geographic, que foi indicado a Série Curta.