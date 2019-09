As músicas mais perigosas para se ouvir ao volante

Bianca Bellucci



19/09/2019 | 12:18

A música American Idiot, do Green Day, é a mais perigosa para se ouvir enquanto está dirigindo. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, a canção faz o motorista ter 189 batimentos por minuto (bpm) – e acabar cometendo algumas infrações no trânsito.

Na prática, o estudo colocou participantes para percorrer uma autoestrada de seis pistas com um simulador de direção. Foi notado que quando os condutores estavam ouvindo músicas mais aceleradas, acima de 120 bpm, eles guiavam de forma irregular.

As músicas mais agitadas influenciaram o motorista na velocidade do carro, levando os condutores a dirigir cerca de 10 km/h mais rápido em relação aos que ouviam canções mais tranquilas, e também na mudança de faixa, pulando de 70 vezes para 140.

Abaixo, você confere os rankings preparados pela Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China:

As músicas mais perigosas

1. American Idiot – Green Day

2. Party In The USA – Miley Cyrus

3. Mr. Brightside – The Killers

4. Don’t Let Me Down – The Chainsmokers

5. Born To Run – Bruce Springsteen

As músicas menos perigosas

1. Stairway To Heaven – Led Zeppelin

2. Under The Bridge – Red Hot Chili Peppers

3. God’s Plan – Drake

4. Africa – Toto

5. Location – Khalid

