Festival da Natureza agita a Ilha da Madeira em outubro

Redação



19/09/2019 | 12:18

A Ilha da Madeira é um destino conhecido por sua natureza exuberante. Este território português, situado em meio ao Oceano Atlântico, é lar de uma floresta exuberante, rios, cachoeiras, montanhas e um litoral de tirar o fôlego. Para celebrar este cenário e tudo o que ele oferece aos turistas, o destino realiza o Festival da Natureza, que este ano está com data marcada entre 1 e 6 de outubro.

Divulgação As cachoeiras são importantes atrativos na Ilha da Madeira

Festival da Natureza

Além de enaltecer o patrimônio natural da ilha, o evento promove o contato com a natureza e incentiva a prática de atividades ao ar livre. Considerada a “festa dos aventureiros”, ela propõe desafios gratuitos de caminhadas, mountain bike, surfe, canyoning, natação no mar, escalada, montanhismo e outros. A programação inclui também iniciativas culturais e de entretenimento.

Divulgação O local conta com inúmeras opções de trilha e de paisagens atrativas

Vale destacar que o Festival da Natureza é realizado sempre no princípio do outono, época do ano em que o clima é ideal para a prática de esportes da Ilha da Madeira, registrando boas temperaturas tanto em terra quanto no mar. A celebração, que acontece anualmente desde 2011, é a oportunidade perfeita para os turistas injetarem adrenalina no roteiro e observarem alguns dos mais belos cenários do destino, que vão do mar à serra e do vale à montanha.

Ilha da Madeira, em Portugal

Na galeria, veja fotos das principais atrações da Ilha da Madeira: