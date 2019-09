André e George vencem e seguem na luta por vaga em Pré-Olímpico de Vôlei de Praia

19/09/2019 | 11:05



O vôlei de praia do Brasil segue apenas com uma dupla na disputa do Pré-Olímpico que acontece nesta semana na cidade de Haiyang, na China. No segundo dia de disputas da competição, as duplas brasileiras tiveram campanhas distintas. Nesta quinta-feira, André e George venceram os dois jogos que participaram e estão na terceira fase, enquanto que Ângela e Carol Horta foram eliminadas.

Depois de uma vitória em dois jogos na primeira fase, e a classificação em segundo lugar no Grupo A, André e George venceram as partidas que disputaram na segunda rodada. Eles começaram o dia com vitória sobre os russos Semenov e Leshukov por 2 sets a 1 (21/14, 15/21 e 16/14). No compromisso seguinte, contra os austríacos Rob Seidl/Waller, mais um triunfo em três sets (16/21, 21/19 e 15/12).

Com os bons resultados, eles ficaram com a primeira colocação do Grupo G. Na terceira etapa do torneio estão no Grupo J com Berntsen/Mol H. (Noruega), Brouwer/Meeuwsen (Holanda) e Plavins/Tocs (Letônia). Nesta fase todos jogam entre si no grupo e os dois melhores avançam para as finais.

No torneio feminino, Ângela e Carol Horta foram superadas nas duas partidas do dia. Primeiro enfrentaram as espanholas Liliana e Elsa, que venceram por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17). No jogo seguinte, contra Ittlinger/Laboureur (Aleamnha), vitória das rivais também por 2 a 0 (21/14 e 21/10).

Pelo regulamento, serão duas vagas olímpicas por gênero e participam 16 duplas - 15 dos países mais bem classificados no ranking mundial em 15 de julho de 2019, mais um representante do país sede do Pré-Olímpico (China). Esse Pré-Olímpico em Haiyang não tem premiação em dinheiro e nem dá pontos no ranking mundial.