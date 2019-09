Saiba como desabilitar o recurso “Visto por Último” do WhatsApp

Bianca Bellucci



19/09/2019 | 10:48

O recurso que mostra a última vez que o usuário acessou o WhatsApp não agrada a todos. Têm pessoas que buscam mais privacidade no aplicativo e preferem deixar esta função oculta. Se você é uma delas, a seguir, o 33Giga mostra como desabilitá-lo no Android e no iOS. Confira!

Android

1. Abra o WhatsApp em seu celular. Depois, clique nos três pontinhos.

2. Selecione “Configurações”.

3. Dê um toque em “Conta”.

4. Vá até “Privacidade”.

5. Clique em “Visto por Último” e mude para “Ninguém”.

iOS

1. Acesse o WhatsApp em seu celular e clique em “Ajustes”.

2. Vá até “Conta”.

3. Selecione “Privacidade”.

4. Dê um toque em “Visto por Último” e mude para “Ninguém”.

