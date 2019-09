iOS 13 chega hoje aos aparelhos da Apple; veja novidades

Bianca Bellucci



A versão atualizada do sistema operacional da Apple estará disponível a partir de hoje (19) para os aparelhos da marca. Para encontrar o iOS 13, você deve realizar o trajeto: Ajustes > Geral > Atualização de Software. É recomendado fazer a transição com o dispositivo conectado à rede Wi-Fi e plugado na tomada.

Aparelhos compatíveis

O iOS 13 estará disponível para modelos de iPhone e iPod. São eles: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPod touch (7ª geração).

Os aparelhos que não aparecem na lista vão continuar com suporte ao iOS 12. No entanto, a Apple apenas continuará oferecendo atualizações de segurança.

Vale lembrar que o iPad fica está fora dessa leva já que passará a ter um sistema operacional dedicado para ele. O iPadOS chega ao mercado em 30 de setembro. Os modelos compatíveis são: iPad Air 2, iPad Air (3ª geração), iPad mini 4, iPad mini (5ª geração), iPad (5ª geração), iPad (6ª geração), iPad (7ª geração), iPad Pro de 9,7 polegadas, iPad Pro de 10,5 polegadas, iPad Pro de 11 polegadas e iPad Pro de 12,9 polegadas.

Principais novidades do iOS 13

A novidade mais comentada do iOS 13 é o Modo Escuro. Na prática, ele deixa o sistema e os aplicativos com um layout escuro. Esse design é mais confortável para os olhos – e também não incomoda as pessoas ao redor.

Já a Galeria de Fotos chega reformulada. Além de uma nova forma de visualizar o conteúdo, o iOS 13 passará a dividir seus cliques em coleções por dia, mês e ano. Novos recursos de edição também estarão disponíveis.

Quando o assunto é privacidade, o sistema operacional traz o Sign-in with Apple. Aqui, em vez de utilizar suas credenciais do Facebook ou do Google para acessar determinado serviço ou site, a empresa cria uma conta temporária, protegendo seus dados de cair em mãos erradas.

Para saber mais detalhes sobre essas novidades, além de outros recursos do iOS 13, clique aqui.

