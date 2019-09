Ariana Grande contrata jatinho e paga quarto com diária de 12.800 reais para seus cães durante turnê

19/09/2019 | 10:11



A vida de um cachorro pode não ser nada fácil... exceto para os cães de Ariana Grande. A cantora, que está em turnê pela Europa, é completamente apaixonada pelos seus bichinhos de estimação, tanto que, segundo o jornal The Sun, fretou um jatinho particular e pagou uma diária em um hotel para que eles pudessem acompanhá-la em meio a rotina corrida de shows.

A publicação afirma que Ariana levou seus dois cachorros, o pitbull Myron e Toulouse, fruto de um cruzamento de beagle e chihuahua, para Glasgow, na Escócia, em um avião com sua equipe de funcionários para que eles estivessem lá quando ela chegasse ao hotel antes de um show.

De quebra, os dois ainda conseguiram seu próprio quarto em uma suíte de cobertura, com diárias de 2.500 libras, cerca de 12,8 mil reais, no hotel Blythswood, onde ela estava hospedada. As acomodações ainda oferecem jacuzzi, sauna e jardim no terraço.

- Ela levou os cães de Birmingham e eles chegaram lá três horas antes de ela chegar. Ariana queria ter certeza de que se sentiria em casa e, depois de cancelar uma série de shows devido a problemas de ansiedade, eles a ajudaram com isso. Eles ajudam a acalmar seus nervos, revelou uma fonte.

E continua:

- Os cães, que receberam seu próprio quarto no hotel, foram bem recebidos por um cuidador durante a estadia. E, além de terem recebido biscoitos personalizados para cães em forma de osso e roupas de cama felpudas, eles ganharam coleiras novas.

Vale lembrar que Ariana já falou sobre o efeito positivo que seus cães tiveram sobre ela no passado. O pitbull Myron era de seu ex-namorado, Mac Miller, morto em 2018 após ser vítima de uma overdose. Já Toulouse foi adotado em um abrigo de animais.

Eles sabem em que estado você está e como alterá-lo. Eu odeio deixá-los, mas quando volto e entro em casa, é hora da festa, revelou a cantora.

Para quem não sabe, a cantora sofre de depressão e ansiedade e tudo se agravou depois do atentado terrorista durante seu show em 2017 em Manchester, na Inglaterra. Recentemente, ela teve que cancelar alguns de seus meet-and-greets, que nada mais são do que encontros com fãs antes de seus shows, justamente por conta de sua saúde mental.

Minha ansiedade e depressão têm atingido um nível mais alto nos últimos tempos. Eu gostaria de poder controlar esses ataques, mas, como qualquer pessoa com ansiedade ou depressão entenderia, às vezes você só pode operar nos termos deles e não nos seus, declarou ela em suas redes sociais.