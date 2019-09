Ao lançar novo trabalho, Wanessa Camargo fala da recente briga na Justiça entre os pais e analisa comparações com Anitta: - Eu também danço muito bem

19/09/2019 | 10:11



Mesmo em meio a uma polêmica daquelas envolvendo seus pais, Wanessa Camargo reuniu a imprensa na noite da última quarta-feira, dia 18, para apresentar sua nova música de trabalho, Vou Lembrar. Com uma saia midi de couro, uma blusa decotada com gola alta e os sapatos pretos, a cantora arrasou no evento e mostrou toda a sua simpatia.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a canção marca uma nova fase na carreira da cantora, em que volta ao pop romântico. Aliás, sobre o fato de dizerem que Wanessa não tem uma identidade definida na música, ela falou:

- Eu acredito que eu tenho uma identidade sim, todo mundo tem a sua, como na vida. Nenhum ser humano tem a mesma digital. A minha digital é essa com muitas linhas, que se encontram, se curvam e seguem o meu sentimento, a minha vibe no momento. Eu nunca tive medo e nem receio de ousar, de tentar e de cantar de tudo. Eu sou uma pessoa que bebi da fonte do jazz, do ballet, cresci ouvindo moda sertaneja, tenho a essência sertaneja, tenho uma essência romântica, eu vi nascer os versos de É o amor dentro de um apartamento de 50 metros. Então eu bebo de várias fontes. Morei e estudei nos Estados Unidos, então, eu não tenho receio disso, daquilo e tudo mais, de ser acusada de não ter identidade. Assim como é a digital de cada um, a minha é assim. As minhas linhas são várias e tem curvas lindas.

Além disso, Wanessa, que ficou um tempo sem usar o sobrenome da família e voltou com o Camargo ao nome tempos atrás, revelou o que a fez mudar de ideia:

- Eu não perdi o sobrenome por algum tempo. Eu usei o Wanessa. O meu sobrenome está ali no meu registro, na minha alma, na minha certidão de nascimento, na minha carteira de identidade e no meu passaporte. Então, assim eu tenho todos os carimbos com meu sobrenome e tenho todos os carimbos, que bom passar por tantos lugares, que bom trafegar por toda as tribos e gêneros..

Aliás, por falar em família, é claro que ela também se manifestou sobre a guerra judicial entre seus pais, Zezé e Zilu Camargo, pela revisão de partilha de bens:

- Eu estou aqui para falar da minha história de amor com a música. Não de uma história que houve com meus pais e que eu sou o fruto junto com os meus irmãos, Camilla e Igor. E por falar em irmãos, nós já nos colocamos à disposição do nosso pai, se preciso, para ir ao juízo e falar a verdade. Eita!

Mas não foi apenas nesse assunto mais polêmica que ela tocou, não. Wanessa ainda revelou se tem medo de comparações com outras artistas:

- Alguns já me compararam com a Anitta, eu gosto. Anitta é uma popstar e é uma menina que realmente eu vejo semelhanças minhas nela. Ela dança muito bem, modéstia à parte, eu também danço (risos). Ela canta muito bem. Eu lembro da primeira vez que eu a vi: foi em um programa da Regina Casé ela cantando samba. Quando é alguém que está começando e vai em um programa que faz vários gêneros de música e, depois que ela estoura, as pessoas não lembram de como aquela menina começou. Eu acredito que a primeira aparição dela foi neste programa e foi cantando Alcione, se eu não me engano. Essa versatilidade musical é para poucos e bons.

Voltando à carreira, Wanessa ainda entregou como se classifica:

- Eu me classifico como um gato, animal de sete vidas, que espiritualmente é evoluído, então me classifico como alguém que precisou passar por tudo isso pra chegar neste amadurecimento que estou hoje. E, neste meu novo trabalho, vocês vão sentir este amadurecimento de uma mulher que tem 37 anos, e tem, sim, esse lado felino, essa essência de que precisei passar pela mulher gato para dar um pulo e chegar nessa fase em que me encontro segura.